Brutális támadás: a szomszéd kutyái marcangolták halálra az idős férfit

A tényállás szerint a vádlott három vadászkutyát tartott egy olyan ingatlanon, ahol évek óta nem lakott senki. A férfi alig foglalkozott az állatokkal, gyakorlatilag csak etetni járt oda, de előfordult, hogy még ezt is másra bízta. A kutyák a felügyelet hiánya miatt rendszeresen kijutottak az utcára, és bár a szomszédok többször is szóltak a tulajdonosnak, hogy az ebek veszélyesek, érdemi változás nem történt – írta meg a kutyatámadás részleteit az Ügyészség.hu.

Az idős férfi belehalt a kutyatámadás okozta súlyos sérülések szövődményeibe

Voltak előzményei a halálos kutyatámadásnak

2023 májusában két kutya már átszökött a szomszédba, és rátámadt az ott tartózkodó férfira, aki nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A hatósági eljárást követően a gazda ugyan megpróbálta megerősíteni a kerítést, de a munkát elnagyolta, így a kutyák továbbra is kijártak.

Tragédia a szomszéd udvarán

A végzetes támadás 2024 júniusában történt, amikor két kutya ismét kiszökött, és a szomszédos ház udvarán brutálisan rárontott egy idős férfira. Az áldozat segélykiáltásait egy másik szomszéd hallotta meg, aki egy deszkával elkergette a vadállatként viselkedő kutyákat.

A megtámadott idős férfi azonban nem élte túl a borzalmakat: a kutyák okozta súlyos sérülések szövődményeibe egy hónappal később belehalt.

A Győri Törvényszék első fokon bűnösnek mondta ki a gazdát gondatlanságból elkövetett emberölés vétségében, amiért 1 év 3 hónap fogházbüntetésre ítélte. Az ügyész tudomásul vette a döntést, de a vádlott és védője felfüggesztett szabadságvesztésért fellebbezett.

A Győri Fellebbviteli Főügyészség szerint viszont a büntetés így méltányos, ezért a helybenhagyását indítványozták. Az ügyben végleges döntést a Győri Ítélőtábla hoz majd.

Nem élte túl a brutális kutyatámadást a járókelő

A történet 2021 augusztusára nyúlik vissza, amikor egy szentesi ingatlanból kiszabadult kutyák két járókelőt támadtak meg. Az eset tragikus kimenetelű volt, ugyanis az egyik áldozat a helyszínen életét vesztette, míg a másik súlyos sérüléseket szenvedett.