Elektromos kerékpárt töltött a fürdőszobában a mátészalkai férfi, ez lett a végzete

Sűrű füst gomolygott abból a mátészalkai családi házból, ahol kedden délután halálos tragédia történt. A lakástűz után a fürdőszobában találták meg az idős férfit, akinek az életét már nem lehetett megmenteni – számolt be a megrázó eseményről a Bors.

Lakástűzben vesztette életét egy idős férfi Mátészalkán

Fotó: Illusztráció (Kurt Hudspeth/Pexels)

Lakástűz egy mátészalkai házban

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a Budai Nagy Antal utcában egy kétszáz négyzetméteres családi ház fürdőszobájában keletkezett tűz. A helyiségben kerékpár-akkumulátor és ruhaneműk égtek. Az ingatlanban a tűz keletkezésekor egy idős férfi tartózkodott. Az áldozat hozzátartozója értesítette a tűzoltókat.

A tűzoltók kiérkezésekor a lángok már nem égtek, azonban a tűzzel érintett helyiségben megtalálták az ott lakó férfit.

Az életét már nem lehetett megmenteni.

A hatóságok szerint nem zárható ki, hogy a tüzet egy zárlatos akkumulátor okozta, a pontos keletkezési okot és körülményeket még vizsgálják.

Már kisebb tűz is végzetes lehet

A katasztrófavédelem arra figyelmeztetett, hogy már kisebb tűz esetén is nagy mennyiségű mérgező füst keletkezhet, ami gyorsan füstmérgezéshez vezethet. A szakemberek szerint érdemes otthon tűzoltó készüléket tartani, ám csak akkor szabad megkezdeni az oltást, ha az nem veszélyezteti az ember testi épségét. A legfontosabb minden esetben az épület elhagyása és a 112-es segélyhívó értesítése.

