Megvadult láncfűrész hasította szét a fiatal férfi nyakát, véres dráma Zagyvarónán

Harminc évvel ezelőtt szörnyű baleset rázta meg a zagyvarónai Fenyvesalja utat, amikor egy családi ház udvarán végzetes tragédiába torkollott a hétköznapi munka. A Nógrád Megyei Hírlap akkori, május 28-i tudósítása szerint két férfi tűzifát vágott, amikor a munkához használt láncfűrész hirtelen megugrott és irányíthatatlanná vált. A megvadult gép a farönk helyett a közelben álló, alig 24 éves fiatalember nyakának csapódott, kioltva az életét – írta a Nool.hu.

Láncfűrész állt egy fiatal férfi nyakába

Fotó: Lang Róbert / Forrás: MW

Azonnal elvérzett a láncfűrész által megsebzett fiatal

A helyszínen uralkodó látvány mindenkit sokkolt: a gép fogai olyan brutális roncsolást végeztek a fiatalember nyaki vénáján, hogy az áldozat perceken belül elvérzett. Bár a mentők gyorsan kiérkeztek, a sérülés súlyossága miatt már csak a halál beálltát tudták regisztrálni.

Az ügyben a rendőrség államigazgatási eljárás keretében, szakértők bevonásával indított vizsgálatot, a tragédia pontos körülményeinek tisztázására pedig rendőrorvosi boncolást rendeltek el. A tragédiát végül balesetnek nyilvánították.

