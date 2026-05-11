A szerelem pokoli lángjai: elevenen égette meg barátnőjét a férfi

Brutális kegyetlenséggel támadt szerelmére egy férfi Hajdú-Bihar vármegyében, miután az nem volt hajlandó elhagyni a férjét. Lángolt a barátnője, az ügyészség másodfokon keményebb büntetést szeretne elérni, mert szerintük az elsőfokú ítélet túlságosan enyhe – írja a Haon.hu.
Lánggal büntetett: súlyosbítani akarnak másodfokon
A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség közleménye szerint a vádlottat a Debreceni Törvényszék
különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés kísérlete, valamint felfegyverkezve elkövetett személyi szabadság megsértése miatt első fokon 11 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte.
A bíróság azt is kimondta, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható.
Az ítélet szerint a nő házasságban élt, de 2022 nyarán kapcsolatot kezdett a vádlottal. A férje tudott a viszonyról, és többször kérte a feleségét, hogy szakítsa meg azt vagy váljanak el, a nő azonban ragaszkodott mindkét férfihoz.
Késsel fenyegette, majd benzinnel öntötte le
2022. október 11-én a sértett ismét meglátogatta a vádlottat a balmazújvárosi házában. A férfi újra arra próbálta rávenni, hogy hagyja el a férjét és kezdjenek közös életet, de a nő ezt ismét visszautasította.
A vádlott később meglátta az utcán a sértettet, odarohant hozzá, a torkánál fogva berángatta a házába, majd megfenyegette: ha nem őt választja, fel fogja gyújtani. Ezután egy nagyméretű kést szorított a nő nyakához, és folyamatosan megöléssel fenyegette.
A feldühödött férfi végül motorbenzint locsolt a nőre, majd öngyújtóval meggyújtotta a ruháját. A sértett teste azonnal lángra kapott.
Súlyos égési sérüléseket szenvedett, az ügyészség szerint kevés a 11 év fegyház
A nő kirohant a házból, letépte magáról az égő ruhadarabokat, majd az udvaron lévő vizes hordóba tette a karját, hogy enyhítse a fájdalmat. Ezután egy ismerőséhez menekült, ahonnan értesítették a rendőröket és a mentőket.
A sértett a testfelületének mintegy 25 százalékán szenvedett I-III. fokú égési sérüléseket.
Az ügyészség súlyosításért fellebbezett, míg a vádlott védője elsődlegesen felmentést, másodlagosan hatályon kívül helyezést kért.
A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség szerint a 11 éves fegyházbüntetés indokolatlanul enyhe, különösen azért, mert az ügy törvényi középmértéke 17 és fél év. Ezért azt indítványozták, hogy lényegesen súlyosabb büntetést szabjon ki a férfira.
Másodfokon a Debreceni Ítélőtábla dönt az elkövető sorsáról.
