Kiderült, mi okozta az óriási füstfelhőt Budapest felett

Kedd délután hatalmas erőkkel vonultak ki a tűzoltók a XIII. kerületbe, ahol a Szabolcs utca és a Bulcsú utca kereszteződésénél csaptak fel a lángok – írta a Borsonline.hu. A Nyugati pályaudvartól nem messze fekvő fás-bokros területen mintegy ezer négyzetméteren égett a száraz aljnövényzet és a felhalmozott hulladék. Az oltást végző egységek munkáját az erős szél jelentősen megnehezítette, mivel a viharos széllökések messzire repítették az égő pernyét, ami további veszélyt jelentett a környékre.

Kiss Ádám István, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője elmondta, hogy a szálló pernye miatt egy közeli négyemeletes lakóház tetőszerkezete több ponton is meggyulladt, sőt, az egyik erkélyen is kisebb tűz keletkezett.

A környéket fojtogató, sötét füst borította be, a lakók beszámolói szerint a belső udvarokban szinte semmit nem lehetett látni a gomolygó füsttől.

Bár a lángok közvetlenül veszélyeztették az ingatlanokat, a tűzoltóknak végül négy vízsugárral sikerült megfékezniük a tüzet. Az eset során szerencsére senki nem sérült meg, és a lakóknak sem kellett elhagyniuk az otthonaikat, azonban a beavatkozás idejére a hatóságok a Szabolcs utca érintett szakaszát teljesen lezárták a forgalom elől.