Minden körülményt tisztázni akarnak Romániában egy rab halálával kapcsolatban. Szeretnék kideríteni, mi történt a Dolj megyében. Csak annyi biztos, hogy a rendőrök lelőtték a szökevényt a Maszol.ro információi szerint.

Lelőtték a megszökött rabot a rendőrök (illusztráció, MI-generált kép)

Fotó: ChatGPT

Tragikus véget ért egy craiovai elítélt élete, miután üldözőbe vették.

A nemi erőszak miatt több mint tizenegy éves büntetését töltő férfi kedden tűnt el az egyik külső munkapontról, ami után hajtóvadászat indult ellene.

Lelőtték az elítéltet

A szökevényt Brabovánál utolérték a rendőrök. Hiába szólították fel, nem akart megállni a rab, beszaladt az erdőbe. Először figyelmeztető lövéseket adtak le, majd célzott lövésekkel leterítették a rendőrök a férfit, aki a helyszínen belehalt a sérüléseibe. Az ügyészek a haláleset körülményeinek vizsgálata során a fegyverhasználat jogszerűségét is szeretnék tisztázni.

Ambrus Attilától az utolsó pillanatban vonták vissza az esztergomi bazilikánál tervezett üzletnyitási engedélyt, így a keramikusként dolgozó férfi nem árulhatja portékáit a templom tövében. A korábbi erőszakos bűnöző azt hiszi, azért történhetett ilyen, mert konkurenciát lát benne az egyház.

