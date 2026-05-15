Hétvégi lezárás az M7-esen, mutatjuk a kerülőutakat és a változásokat

Jelentős forgalmi változások lépnek életbe az M7-es autópálya egyik legforgalmasabb szakaszán, miután folytatódik a régi velencei híd bontása. A lezárás elsősorban a Budapest felé tartókat érinti, ugyanakkor a Balaton irányába közlekedőknek is fokozott figyelemmel kell haladniuk a hétvégi munkálatok idején. A közlekedők számára különösen fontos, hogy ne megszokásból induljanak útnak, mivel több ütemben változik majd a forgalmi rend. Az esős időjárás tovább nehezítheti a közlekedést, ezért a szakemberek türelmet és körültekintést kérnek az autósoktól – írta a Feol.hu.

Komoly változásokat hoz az M7-es lezárás

Fotó: MKIF

Lezárás az M7-esen

A munkálatok a régi, még 1967-ben épült velencei híd végleges bontásának utolsó szakaszához kapcsolódnak. A helyére már elkészült az új híd, amelyet nemrég adtak át a forgalomnak.

A közútkezelő tájékoztatása szerint szombaton délután 17 órától a Budapest felé vezető oldalon lezárják a külső és a középső sávot a 45-ös és a 46-os kilométerszelvény között. Emiatt a főváros irányába haladók csak egyetlen sávon közlekedhetnek. Az éjszakai órákban további korlátozásokra kell számítani. Szombat este 20 órától vasárnap reggel 9 óráig teljes pályazár lesz a Budapest felé vezető oldalon az 56-os és a 42-es kilométerszelvény között. A pákozdi pihenőhelyet szintén lezárják.

A Balaton felé is lesznek korlátozások

Bár teljes útzár a Balaton irányába nem várható, a közlekedők ott sem számíthatnak zavartalan haladásra. A tervek szerint hajnalban rövid időre lezárják a belső sávot daruzási munkák miatt. Emellett a Híd utcát és a velencei pihenőhelyet is lezárják a Budapest felé vezető oldalon szombat délutántól vasárnap reggelig.

A szakemberek szerint a mostani korlátozás kisebb fennakadást okozhat, mint az előző hétvégén tapasztalt teljesebb lezárások, ugyanakkor torlódások így is kialakulhatnak.

Fokozott figyelmet kérnek az autósoktól

Az autópálya fenntartói arra figyelmeztetnek, hogy a munkaterületek közelében különösen fontos a sebességhatárok és a kihelyezett táblák betartása. Az elmúlt időszakban több baleset is történt az M7-es különböző szakaszain, ezért a közlekedési fegyelem most kiemelt jelentőségű.