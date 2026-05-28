Tragikus fordulatot vett az a május 27-i dévai mentőakció, amely végén lezuhant a mélybe egy 21 éves fiatal, akit hosszas próbálkozás ellenére sem tudtak biztonságba helyezni és eltéríteni öngyilkossági szándékától. A rendőrség, a csendőrség és a Hunyad megyei katasztrófavédelem munkatársai mintegy egy órán keresztül megfeszített erővel küzdöttek a férfi életéért az elhagyatott tömbháznál. Egyezkedés közben a kétségbeesett fiatalember hirtelen elveszítette az egyensúlyát és azonnal leesett a tetőről. Súlyos, kritikus állapotban vitték kórházba a Maszol.ro információi szerint.

Lezuhant egy fiatal egy tömbház tetejéről Déván május 27-én

Fotó: Maszol / Unsplash

Csütörtökön 9:30 óra körül a Dévai Városi Rendőrséget riasztották egy fiatal férfi ügyében, aki egy elhagyatott tömbház tetején azzal fenyegetőzött, hogy véget vet életének. A helyszínre rendőrségi, csendőrségi és katasztrófavédelmi egységeket vezényeltek ki, beleértve a Hunyad Megyei Rendőr-főkapitányság tárgyalócsoportját is, amely speciális tárgyalási technikákkal próbálta meggyőzni a férfit, hogy ne hajtsa végre tettét”

– közölte csütörtökön a Hunyad Megyei Rendőr-főkapitányság, amely megerősítette a hírt, hogy a fiatal elvesztette az egyensúlyát a zuhanás előtt.

A rendőrség vizsgálja, pontosan mi történt, és azt is próbálják kideríteni, miért mászott fel a férfi a lakatlan tömbház tetejére.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.