Durván elbánt egy csaló Liptai Claudiával

Nem ez az első alkalom, hogy Liptai Claudia csalók célpontjává vált. A műsorvezető most is gyorsan reagált: egy posztban figyelmeztette a követőit, nehogy bárki méregdrága pénzért megrendelje az újabb kamu terméket, amit vele hirdetnek – vette észre a Story Magazin.

Liptai Claudia

Fotó: MW Bulvár

CSALÁS! Kedves az oldalamat követők! Ismét egy újabb visszaélés történt a nevemmel. Ha ezt az oldalt látjátok, kérlek, jelentsétek, és semmiképpen ne dőljetek be az ilyenfajta hirdetéseknek! Kizárólag ezen az oldalon kommunikálok veletek, nagyon szépen köszönöm, ha segítetek!”

– írta.

A bejegyzés alatt többen is igyekeztek megnyugtatni a színész-műsorvezetőt. Azt írták neki, nincs oka aggódni, mert sokan azonnal felismerik az átverést. Az álhirdetésben két képet is mutatnak Claudiáról, mintha a kamu csodaszer előtti és utáni állapotát ábrázolnák, a fotók azonban olyanok, mintha mesterséges intelligenciával készültek volna.

Nem Liptai Claudia az egyetlen celeb, aki csalás áldozata lett

Az utóbbi időben több ismert ember is hasonló helyzetbe került: Jakupcsek Gabriella például különösen gyakran bukkan fel ilyen átverésekben, éppen azért, mert sokan hitelesnek tartják. Korábban Sváby András és Szandi is feljelentést tett hasonló ügyben. Ha csalás áldozata, fordulhat az Áldozatsegítő Központhoz, ahol még pénzzel is segítenek, ha rászorul.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.



