Vádat emelt a Debreceni Járási Ügyészség a későbbi polgármester és vállalkozó társa ellen, akik több mint 64 millió forintnyi uniós és hazai támogatást próbáltak meg csalással megszerezni. A gyanúsítottak egy erdei kirándulóhely és lombkoronasétány megépítésére kértek pénzt, ám a projekt mögött fiktív verseny állt, ráadásul közben az erdőt is tarra vágták. Az ügyben az Európai Csalás elleni Hivatal (OLAF) is vizsgálódott – számolt be az Ügyészség.hu.

Vádat emeltek a nyírmártonfalvi lombkoronasétány ügyében Fotó: CivisBiciklis/Haon.hu

A vádirat szerint az elsőrendű vádlott még 2018 januárjában, erdőtulajdonosként nyújtott be pályázatot a Vidékfejlesztési Program keretében. A pályázatot azonban már a kezdetektől fogva csalásra építették.

A támogatási feltételek szerint ugyanis valódi piaci versenyt kellett volna biztosítani a kivitelezéshez, ám ez elmaradt. A vádlott valójában nem versenyeztette meg az ajánlatokat, mivel a papíron különböző ajánlattevők mögött mindvégig ugyanaz a vállalkozó állt, így eleve jogosulatlan volt a támogatásra.

Kivágták az erdőt a lombkoronasétány alól

A trükközés itt még nem ért véget. Miután a támogatást elnyerték, a későbbi nyírmártonfalvi polgármester mindent megtett azért, hogy fenntartsa a szabályosság látszatát, és elhallgatta a hatóságok elől a valós körülményeket.

Miközben a papírok szerint egy erdei élménypark épült, a vádlott időközben teljesen kivágatta az érintett erdőrészletet. Ezzel a projekt végképp alkalmatlanná vált arra a közjóléti funkcióra, amelyre a pénzt kérték, hiszen egy letarolt területen a lombkoronasétánynak semmi értelme nem volt.

Közbeléptek a hatóságok, bíróság elé állnak

A későbbi polgármester és a neki segédkező vállalkozó több mint 64 millió forintos vagyoni hátrányt akartak okozni az uniós és a magyar költségvetésnek. Tervüket azonban nem tudták véghezvinni, mert az ellenőrző hatóság időben észlelte a súlyos szabálytalanságokat, és megtagadta a támogatás kifizetését. Az ügyben az OLAF ajánlásait is figyelembe véve folytatták le a nyomozást.