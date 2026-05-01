A születésnapja után néhány nappal lőtte fejbe magát egy férfi a pécsi lőtéren

Elképesztő tragédia helyszíne volt pécs-vasasi lőtér április 26-án, vasárnap délután, amikor egy férfi a fejéhez emelte a fegyverét és főbe lőtte magát. A helyszínre hamar odaértek a mentők, és bár még sikerült stabilizálni a férfi állapotát, másnap elhunyt a kórházban. Az áldozat, Róbert ismerőseit sokkolták a történtek – írta a Borsonline.hu.

Egy férfi nem sokkal a 43. születésnapja után önmaga ellen fordította lőfegyverét a pécs-vasasi lőtéren

Tragédia a lőtéren nem sokkal az áldozat születésnapja után

A 43 éves férfi aznap Szentlőrincről érkezett a lőtérre, majd nemsokára maga ellen fordította fegyverét. Az eset hamarosan tragédiával zárult, mivel másnap életét vesztette a kórházban.

Sajtóinformációk szerint Róbert pár nappal korábban ünnepelte 43. születésnapját.

Egyelőre nem tudni, hogy pontosan mi vezethetett a tragédiához, annyi azonban az ismerősök elmondásából kiderült: Róbert nehéz időszakon ment keresztül. Annak azonban nem volt előjele, hogy végezni készül magával.

A rendőrség nyomozást indított az ügyben, ugyanis jelenleg az sem teljesen biztos, hogy nem egy rendkívüli baleset történt, bár kétségtelenül ez a valószínűtlenebb verzió. A férfi ugyanis még lőtt párat, mielőtt a fejéhez emelte volna a fegyverét.

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot! Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.