Lovakkal szálltak fel egy oroszországi buszra – videók

Bizarr jelenetek játszódtak le egy oroszországi autóbuszon, ahol az utasok legnagyobb meglepetésére két szokatlan vendég is felszállt a járatra. A közösségi médiát hamar körbejárták azok a felvételek, amelyeken jól látható, amint a többi utas között békésen várakoznak a lovak.
A TikTokon még márciusban felbukkant és mostanra virálissá vált videósorozat tanúsága szerint a gazdák teljesen természetesnek találták, hogy a tömegközlekedést választják állataik szállítására. Bár a jelenet alapvetően komikus, az utasok számára már kevésbé volt szórakoztató, amikor az lovak egyike a busz padlójára ürített, így a tulajdonosoknak útközben, a többi utas szeme láttára kellett összelapátolniuk a potyadékot.

Lovakkal szálltak tömegközlekedésre
Fotó: @sergeyryazanov/TikTok

Lapátolni kellett a lovak után

A felvételeken jól látszik, hogy a többi utast látszólag nem zökkentette ki a nyugalmából a különös szituáció, annak ellenére sem, hogy a jármű belterét nem éppen ekkora testű állatok szállítására tervezték. 

A videók villámgyorsan terjedtek a platformon és bár sokan nevettek az oroszországi mindennapok ezen abszurd pillanatán, a higiéniai kérdések miatt több kommentelő is nemtetszését fejezte ki a nem mindennapi fuvarral kapcsolatban.

Korábban beszámoltunk róla, hogy egy miskolci részeg sofőr emlékezetes parkolása és az utána hagyott frappáns üzenet nemcsak a hatóságoknál húzta ki a gyufát, hanem villámgyorsan az internet kedvenc mémjévé is vált.

 

