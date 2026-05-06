Lovakkal szálltak fel egy oroszországi buszra – videók

A TikTokon még márciusban felbukkant és mostanra virálissá vált videósorozat tanúsága szerint a gazdák teljesen természetesnek találták, hogy a tömegközlekedést választják állataik szállítására. Bár a jelenet alapvetően komikus, az utasok számára már kevésbé volt szórakoztató, amikor az lovak egyike a busz padlójára ürített, így a tulajdonosoknak útközben, a többi utas szeme láttára kellett összelapátolniuk a potyadékot.

A felvételeken jól látszik, hogy a többi utast látszólag nem zökkentette ki a nyugalmából a különös szituáció, annak ellenére sem, hogy a jármű belterét nem éppen ekkora testű állatok szállítására tervezték.

A videók villámgyorsan terjedtek a platformon és bár sokan nevettek az oroszországi mindennapok ezen abszurd pillanatán, a higiéniai kérdések miatt több kommentelő is nemtetszését fejezte ki a nem mindennapi fuvarral kapcsolatban.

