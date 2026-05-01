Sokkoló lövés: megszólalt a férfi, aki belőtt a solymári óvodába – videóval

Ahogy arról a közelmúltban beszámoltunk, nagy riadalmat okozott, amikor egy lövedék csapódott be egy solymári óvodába, ahol éppen a gyerekek aludtak. Az eset után nyilatkozott a lövést leadó idős férfi.
Lövés Solymáron, megszólalt az elkövető
Kedden egy légfegyverből leadott lövés a nyitott ablakon keresztül, a lehúzott redőnyön át jutott be az óvodába. A lövedék becsapódása hatalmas riadalmat keltett a bent tartózkodók körében.
Az esetről a Solymári Polgármesteri Hivatal is beszámolt a közösségi oldalán:
A lövést egy 71 éves férfi adta le, aki a szemközti ház második emeleti lakásában él.
A férfi a Blikknek elmondta, hogy nem volt ártó szándéka.
Egy galambot akartam megriasztani, nem az volt a célom, hogy eltaláljam. Sajnos a fa túloldalán lévő óvodába ment be a lövedék
– fogalmazott.
Hozzátette, hogy a történtekről csak akkor szerzett tudomást, amikor a rendőrök rövid időn belül megjelentek nála.
Gyors rendőri intézkedés
A bejelentés április 28-án érkezett a rendőrséghez, amelynek nyomán a Budaörsi Rendőrkapitányság munkatársai azonnal a helyszínre vonultak.
Az adatgyűjtés és a tanúk meghallgatása után a nyomozók néhány órán belül azonosították és elfogták a férfit.
Fegyvereket is találtak nála
A lakásában tartott kutatás során több fegyver is előkerült: négy vadászlőfegyver és egy légpisztoly. Kiderült az is, hogy a férfi rendelkezik fegyvertartási engedéllyel.