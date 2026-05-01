Sokkoló lövés: megszólalt a férfi, aki belőtt a solymári óvodába – videóval

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

17 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Óriási riadalmat keltett, amikor egy lövedék csapódott be egy óvodába Solymáron, miközben gyerekek aludtak az épületben. A lövés ügyében most megszólalt a férfi, aki a fegyvert elsütötte.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Solymárgalamblövésóvodaidős férfirendőrség

Ahogy arról a közelmúltban beszámoltunk, nagy riadalmat okozott, amikor egy lövedék csapódott be egy solymári óvodába, ahol éppen a gyerekek aludtak. Az eset után nyilatkozott a lövést leadó idős férfi.

A rendőrség rövid időn belül azonosította és előállította az óvodára lövést leadó férfit
Fotó: Részlet a rendőrség videójából/Police.hu

Lövés Solymáron, megszólalt az elkövető

Kedden egy légfegyverből leadott lövés a nyitott ablakon keresztül, a lehúzott redőnyön át jutott be az óvodába. A lövedék becsapódása hatalmas riadalmat keltett a bent tartózkodók körében. 

Az esetről a Solymári Polgármesteri Hivatal is beszámolt a közösségi oldalán:

A lövést egy 71 éves férfi adta le, aki a szemközti ház második emeleti lakásában él.

A férfi a Blikknek elmondta, hogy nem volt ártó szándéka.

Egy galambot akartam megriasztani, nem az volt a célom, hogy eltaláljam. Sajnos a fa túloldalán lévő óvodába ment be a lövedék

 – fogalmazott.

Hozzátette, hogy a történtekről csak akkor szerzett tudomást, amikor a rendőrök rövid időn belül megjelentek nála.

Gyors rendőri intézkedés

A bejelentés április 28-án érkezett a rendőrséghez, amelynek nyomán a Budaörsi Rendőrkapitányság munkatársai azonnal a helyszínre vonultak.

Az adatgyűjtés és a tanúk meghallgatása után a nyomozók néhány órán belül azonosították és elfogták a férfit.

Fegyvereket is találtak nála

A lakásában tartott kutatás során több fegyver is előkerült: négy vadászlőfegyver és egy légpisztoly. Kiderült az is, hogy a férfi rendelkezik fegyvertartási engedéllyel.

Egész fegyverarzenált találtak a rendőrök a házkutatás során
Fotó: Részlet a rendőrség videójából/Police.hu

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!