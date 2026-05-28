Vérfürdő Csepelen? Lövöldözés és késelés történt, rengeteg rendőr a helyszínen

A jelenlegi információk szerint a fegyveres konfliktus mellett késelés is történhetett a forgalmas Csepelen, a Szent Imre téren. A helyszínen készült videókban rengeteg rendőrt látni. A lövöldözés helyszínét pillanatok alatt ellepték a Készenléti Rendőrség munkatársai és a sérültek ellátására egy mentőhelikopter is érkezett.

Lövöldözés Csepelen

Fotó: Shutterstock/AVAKAphoto / Shutterstock/AVAKAphoto

Mentőhelikopter érkezett a csepeli lövöldözés helyszínére

A környéket a rendfenntartók teljesen lezárták, a lakók elmondása alapján óriási a készenlét a tér környékén. Az Origo.hu kérdéseket küldött a rendőrségnek, akik a hatóság honlapján megjelent közleményt ajánlották a figyelmünkbe.

Eszerint 2026. május 28-án 17 óra 19 perckor bejelentés érkezett, miszerint a Budapest, XXI. kerület, Kossuth Lajos utcán

négy férfi összeverekedett különböző szúró-vágó eszközökkel és a rendelkezésre álló adatok szerint egy gumilövedékes fegyverrel is több lövést leadtak.

A helyszínre több rendőri egység is kiment. A helyszínről rendőri kísérettel négy férfit kórházba szállítottak. Az adatgyűjtés, a helyszíni szemle lefolytatása, valamint a körülmények tisztázása folyamatban van.

A BRFK Életvédelmi Osztálya életveszélyt okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt indított nyomozást. Jelenleg a helyszínen megerősített rendőri jelenlét van.

