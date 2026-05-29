Újabb részletek láttak napvilágot a csepeli lövöldözésről!

Az elsők között számoltunk be róla, hogy tegnap késő délután brutális tömegverekedés és lövöldözés rázta meg Csepelt. A rendőrségi adatok szerint csütörtökön 17 óra után a Kossuth Lajos utcában négy férfi esett egymásnak különböző késekkel és egy gumilövedékes fegyverrel, amellyel több lövést is leadtak. A helyszínre hatalmas erőkkel vonult ki a hatóság, és végül négy sérült férfit kellett rendőri kísérettel kórházba szállítani. A Police.hu tájékoztatása szerint a nyomozók azóta öt embert vontak eljárás alá: közülük hármat gyanúsítottként ki is hallgattak, két másik társuk elszámoltatása pedig jelenleg is zajlik.

Lövöldözés Csepelen

Három embert vettek őrizetbe a csepeli lövöldözés után

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztálya több embert is gyanúsítottként hallgatott ki és hármukat már őrizetbe is vette a brutális utcai összecsapás után.

A nyomozók a 23 éves B. Róbertet több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntett kísérletével gyanúsítják. Két társa ellen garázdaság miatt indult eljárás: a 22 éves B. Gézát csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdasággal, míg a 24 éves B. Gábort ugyanebben a bűncselekményben bűnsegédlettel gyanúsítják.

A verekedés másik két résztvevője, a 31 éves F. Jenő és a 28 éves F. Márkó súlyos, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedtek az összecsapásban. Ők jelenleg is kórházi ellátásra szorulnak, így az ő elszámoltatásukra csak később kerül sor.