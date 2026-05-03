Valóságos fegyverarzenállal támadtak rá Donald Trumpra

A Fehér Házi Tudósítók Vacsoráján elkövetett washingtoni lövöldözés gyanúsítottja, a 31 éves Cole Tomas Allen élesen bírálja fogvatartásának körülményeit, azt állítva, hogy a washingtoni börtön vezetése sérti az alapvető jogait. Ügyvédei hivatalos beadványban fordultak a bíróhoz, hogy szüntessék meg védencük „öngyilkossági megfigyelését”, amelyet szerintük minden szakmai megalapozottság nélkül kényszerítettek a férfira. A védelem érvelése szerint bár a hétfői bevételezésekor és a későbbi orvosi vizsgálatok során sem találtak önveszélyességre utaló jelet, Allent mégis egy párnázott falú „biztonsági cellába” zárták. Itt 24 órás teljes elzártságban tartják, minden ki- és belépéskor megalázó motozásnak vetik alá, és egy kényszerzubbonyhoz hasonló mellény viselésére kötelezik – írta a Daily Mail.

Lövöldözés a fehér házi tudósítók vacsorájának helyszínén, 2026. április 26-án

Embertelen körülményekre panaszkodik a lövöldözés elkövetője

A szigorú óvintézkedések nem véletlenek: az Igazságügyi Minisztérium szerint Allen április 26-án valóságos arzenállal – egy sörétes puskával, maroklőfegyverrel és több vadászkéssel – próbált megrohamozni a Hilton Hotelt, ahol Donald Trump elnök és kabinetje tartózkodott. A gyanúsított a biztonsági kamerák által kevésbé figyelt belső lépcsőházakon keresztül, tíz emeletet megtéve jutott le az átvilágítási pontok közelébe. Ott tűzharcba keveredett a Titkosszolgálattal, és bár egy ügynököt mellkason lőtt, az ügynök életét megmentette a golyóálló mellény.

A pánik pillanataiban az elnököt és a first ladyt sietve kimenekítették a helyszínről, mielőtt a támadót sikerült volna leteríteni.

A tragédia utáni nyomozás során előkerült egy manifesztum is, amelyet Allen a támadás előtti pillanatokban küldött szét családtagjainak. Ebben kifejtette, hogy tudatosan szakít a keresztényi türelemmel, mert véleménye szerint „a másik orca odafordítása” csak az elnyomottak kiváltsága, ő viszont cselekedni akar.

A férfi április 27-én érzelemmentesen állt a bíróság elé, ahol elnök elleni merényletkísérlettel és súlyos fegyveres bűncselekményekkel vádolták meg.

Amennyiben a vádak beigazolódnak, a 31 éves támadó élete végéig rács mögött maradhat, miközben az eset után ismét fellángolt a vita a Titkosszolgálat hatékonyságáról, hiszen rövid időn belül ez volt a harmadik közvetlen támadás az elnök élete ellen.