Ez okozhatta a szegedi luxusautós halálos balesetet

Péntekre virradó éjszaka tragédia történt Szegeden. Mint arról reggel beszámoltunk, a luxusautós halálos balesetben egy Mercedes volt az érintett, amely a Bertalan hídon hirtelen egy lámpaoszlopnak csapódott. Olyan erejű volt az ütközés, hogy a kocsi három részre szakadt, a kipufogója pedig nagyjából 130 méterre elrepült a roncstól. A becsapódás után órákig tartott eltakarítani a szétszóródott törmeléket az útról. A Delmagyar.hu egy szakembertől kért segítséget, hogy megértse, hogyan történhetett ilyen baleset, amelyet a kocsi egyik utasa nem élt túl, a másik pedig súlyos sérülésekkel került kórházba utána.

Luxusautós halálos baleset: ez történhetett a Mercedesben becsapódás előtt

Az autóban két fiatal felnőtt férfi ült. Az egyikük helyben szörnyethalt, a másik az ütközés erejétől kirepült a kocsiból, átesett a híd korlátján, és egy füves területen landolt. A mentők kórházba vitték.

Luxusautós halálos balesetet: száguldozhatott a sofőr

A helyszínen készült fotókon is jól látszik, hogy a luxusautó szinte felismerhetetlenné roncsolódott, amikor több darabra szakadt.

A roncsok állapota arra utal, hogy a Mercedes a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel haladhatott a hídon.

A szakember szerint, aki "rálát az ügyre", az sem kizárt, hogy még az autópályán engedélyezett legnagyobb sebességnél is gyorsabban hajtott a Mercedes-es. A baleset egyik lehetséges oka szerinte az lehetett, hogy a híd lábánál lévő sebességmérő előtt hirtelen megpróbált lelassítani, az esőtől nedves úton viszont elveszíthette az uralmát az autó felett.

Felmerült az a lehetőség is, hogy egy úthiba vagy aknafedő dobhatta meg a kocsit, amely ekkora tempónál már könnyen irányíthatatlanná válhatott.

A szakember szerint a tragédiához mindenképpen az extrém sebesség vezethetett. A helyi portál úgy tudja, a sofőr nem versenyzett senkivel. Hogy részeg vagy drogtól bekábult állapotban ült-e volán mögé, azt a vizsgálatok kiderítik majd.

Egy gépjárművezető-oktatót is megkérdeztek arról, mit lehet látni a baleset körülményeiből, és szerinte hogyan lehetett volna megelőzni a tragédiát. Radics Róbert hangsúlyozta, hogy ő is a sajtóban megjelent információkból ismeri az esetet, az azonban szerinte is világos, hogy a sebesség döntő szerepet játszhatott.

Természetesen köztudott, hogy az esős aszfalt csúszóssá válik, ez önmagában egy baleseti kockázat. Sok múlik a gumiabroncson is. Bár nem tudom, a Mercedesen mi volt, általánosságban elmondható, hogy a téli gumi ilyenkor már nem megfelelő, illetve ha nem jó állapotú, az is nagyban befolyásolhatja a biztonságot”

– közölte az oktató.