Ez okozhatta a szegedi luxusautós halálos balesetet

Péntekre virradó éjszaka tragédia történt Szegeden. Mint arról reggel beszámoltunk, a luxusautós halálos balesetben egy Mercedes volt az érintett, amely a Bertalan hídon hirtelen egy lámpaoszlopnak csapódott. Olyan erejű volt az ütközés, hogy a kocsi három részre szakadt, a kipufogója pedig nagyjából 130 méterre elrepült a roncstól. A becsapódás után órákig tartott eltakarítani a szétszóródott törmeléket az útról. A Delmagyar.hu egy szakembertől kért segítséget, hogy megértse, hogyan történhetett ilyen baleset, amelyet a kocsi egyik utasa nem élt túl, a másik pedig súlyos sérülésekkel került kórházba utána.
Az autóban két fiatal felnőtt férfi ült. Az egyikük helyben szörnyethalt, a másik az ütközés erejétől kirepült a kocsiból, átesett a híd korlátján, és egy füves területen landolt. A mentők kórházba vitték.
Luxusautós halálos balesetet: száguldozhatott a sofőr
A helyszínen készült fotókon is jól látszik, hogy a luxusautó szinte felismerhetetlenné roncsolódott, amikor több darabra szakadt.
A roncsok állapota arra utal, hogy a Mercedes a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel haladhatott a hídon.
A szakember szerint, aki "rálát az ügyre", az sem kizárt, hogy még az autópályán engedélyezett legnagyobb sebességnél is gyorsabban hajtott a Mercedes-es. A baleset egyik lehetséges oka szerinte az lehetett, hogy a híd lábánál lévő sebességmérő előtt hirtelen megpróbált lelassítani, az esőtől nedves úton viszont elveszíthette az uralmát az autó felett.
Felmerült az a lehetőség is, hogy egy úthiba vagy aknafedő dobhatta meg a kocsit, amely ekkora tempónál már könnyen irányíthatatlanná válhatott.
A szakember szerint a tragédiához mindenképpen az extrém sebesség vezethetett. A helyi portál úgy tudja, a sofőr nem versenyzett senkivel. Hogy részeg vagy drogtól bekábult állapotban ült-e volán mögé, azt a vizsgálatok kiderítik majd.
Egy gépjárművezető-oktatót is megkérdeztek arról, mit lehet látni a baleset körülményeiből, és szerinte hogyan lehetett volna megelőzni a tragédiát. Radics Róbert hangsúlyozta, hogy ő is a sajtóban megjelent információkból ismeri az esetet, az azonban szerinte is világos, hogy a sebesség döntő szerepet játszhatott.
Természetesen köztudott, hogy az esős aszfalt csúszóssá válik, ez önmagában egy baleseti kockázat. Sok múlik a gumiabroncson is. Bár nem tudom, a Mercedesen mi volt, általánosságban elmondható, hogy a téli gumi ilyenkor már nem megfelelő, illetve ha nem jó állapotú, az is nagyban befolyásolhatja a biztonságot”
– közölte az oktató.
Radics Róbert szerint nagy tempónál akkor is drámaian nő a veszély, ha az autó műszaki állapota rendben van, és a sofőr látszólag uralja a helyzetet.
Az emberi reakcióidő nagyjából 0,5 és 0,7 másodperc között van. Minél nagyobb sebességgel közlekedünk, ez idő alatt annál nagyobb távolságot teszünk meg. Ráadásul nagyjából 130 kilométeres óránkénti sebességnél már csőlátás alakul ki, vagyis ilyenkor kevésbé vagyunk már képesek a periférián történő eseményekre reagálni. Nem véletlen, hogy Európában nagyjából mindenhol ezt húzzák meg az autópályákon is végsebességnek”
– magyarázta.
Nagy sebességnél a hirtelen fékezés nagyon nem biztonságos, még akkor sem, ha olyan komoly vezetéstechnikai támogatórendszer van az autóban, mint egy ilyen Mercedesben"
– hívta fel a figyelmet az oktató, hozzátéve: fékezés közben különösen veszélyes lehet egy víztócsa: ha az autó nagy sebességnél ráfut, szinte úgy viselkedik, mintha jégre érne, és gyakorlatilag irányíthatatlanná válhat. Hogy mit mondott még, megtudja, ha ide kattint.
Vajon direkt csinált a sofőr, és öngyilkos akart lenni vagy csak menőzni akart?
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.