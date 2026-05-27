Ketten durván beleszálltak az utasokba az M3-as metrón – videó

A BRFK közösség tagja elleni erőszak gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen tettesek ellen amiatt, amit az M3-as metrón tettek – írta meg a Police.hu.

A fővárosi rendőrök a lakosság segítségét kérik az M3-as metrón történt incidens ügyében, őket keresik

A gyanú szerint a két férfi február 15-én este meglátott három utas a metrón. Odaléptek hozzájuk és sértő megjegyzéseket tettek rájuk. A helyzet egyre feszültebbé vált, hangos vita alakult ki közöttük.

Egyikük megrántotta az egyik utas haját.

A fenyegető jelenet csak akkor ért véget, amikor az áldozatok elővették a telefonjaikat, és hívták a 112-es segélyhívót. A feltételezett elkövetőkről felvételt készített a szerelvény biztonsági kamerája:

A megtámadottak feljelentést tettek a rendőrségen. Szerintük nem véletlenszerű kötözködésről volt szó: úgy látták, a két férfi a nemi identitásuk miatt kezdett velük fenyegetően viselkedni.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főosztály Bűnüldözési Osztály kéri, hogy aki a felvételen látható két férfit felismeri, személyazonosságukkal, tartózkodási helyükkel vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.