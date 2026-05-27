Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brüsszel riadót fújt: hatalmas pánikot keltett a rendkívüli kijelentésével

Videó

Akkora sprintet vágott le a tiszás pénzügyminiszter, hogy az olimpikonok is megirigylik

erőszak

Ketten durván beleszálltak az utasokba az M3-as metrón – videó

53 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sértő megjegyzéseket tettek egyes utasokra, sőt még az egyik haját is megtépték az egyik metrószerelvényen Budapesten. Az M3-as metró biztonsági kamerája rögzítette az attrocitást.
Link másolása
Vágólapra másolva!
erőszakbudapestentelefontanúkét férfimegjegyzéseket tetteksegítségbrfkM3-as metrógyanúbiztonsági kamera

A BRFK közösség tagja elleni erőszak gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen tettesek ellen amiatt, amit az M3-as metrón tettek – írta meg a Police.hu.

A fővárosi rendőrök a lakosság segítségét kérik az M3-as metrón történt incidens ügyében, őket keresik
A fővárosi rendőrök a lakosság segítségét kérik az M3-as metrón történt incidens ügyében, őket keresik
Fotó: Police.hu

A gyanú szerint a két férfi február 15-én este meglátott három utas a metrón. Odaléptek hozzájuk és sértő megjegyzéseket tettek rájuk. A helyzet egyre feszültebbé vált, hangos vita alakult ki közöttük. 

Egyikük megrántotta az egyik utas haját. 

A fenyegető jelenet csak akkor ért véget, amikor az áldozatok elővették a telefonjaikat, és hívták a 112-es segélyhívót. A feltételezett elkövetőkről felvételt készített a szerelvény biztonsági kamerája:

Emiatt kötöttek bele a férfiak az utasokba az M3-as metrón

A megtámadottak feljelentést tettek a rendőrségen. Szerintük nem véletlenszerű kötözködésről volt szó: úgy látták, a két férfi a nemi identitásuk miatt kezdett velük fenyegetően viselkedni.

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főosztály Bűnüldözési Osztály kéri, hogy aki a felvételen látható két férfit felismeri, személyazonosságukkal, tartózkodási helyükkel vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!