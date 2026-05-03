Teljes útzár az M5-ösön egy lángoló kisbusz miatt

Súlyos baleset lassítja a forgalmat Inárcs térségében. Az M5-ös autópályán egy kisbusz gyulladt ki, az oltási munkálatok miatt a tűzoltók teljes szélességében lezárták az utat.
Súlyos baleset történt az M5-ös autópálya 39-es kilométerszelvényél, Inárcs térségében – adta hírül az MTI. A szerencsétlenség során egy kisbusz kigyulladt és teljesen kiégett. 

Teljesen kiégett egy kisbusz az M5-ös autópályán (illusztráció)
Fotó: Pozsgai Ákos / baon.hu

Lángoló kisbusz az M5-ösön

A baleset miatt az utat teljes szélességében lezárták – közölte a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Csámpai Attila szerint személyi sérülés nem történt, a dabasi tűzoltók a helyszínen dolgoznak.

A napokban egy hűtőkamion ütközött egy autószállítóval az M5-ösön Szeged közelében. A baleset helyszínén látványos videó is készült.

 

