Megállt az élet az M7-esen, kilométeres dugó Fehérvár felé

Megállt a forgalom több helyen is az M7-es autópályán a Balaton felé vezető oldalon. Az M7-es autópályán a torlódás miatt az autósok hosszú perceket veszítenek, sok helyen csak lépésben haladnak – adta hírül a Feol.hu.

Egyre nehezebb a közlekedés az M7-esen

M7-es autópálya torlódás Fehérvár felé, a kerülőutak is beálltak

Az Útinform tájékoztatása szerint már Budaörstől egészen Martonvásárig telítettek a sávok, a járművek sűrű sorokban haladnak egymás mögött. A torlódás ezt követően sem enyhül: a Pákozd és Székesfehérvár közötti szakaszon is lassulásra, helyenként megálló forgalomra kell számítani.

Sokan próbálják elkerülni a dugót a 7-es főúton vagy az M6-os autópályán, azonban ezeken az útvonalakon is megnőtt a forgalom, így ott is torlódások alakultak ki. A kerülőutak ezért csak korlátozott megoldást jelentenek az autósok számára.

Balesetek is nehezítik a haladást

Az elmúlt napokban több baleset történt az érintett szakaszokon, ami tovább rontja a közlekedési helyzetet. A hatóságok fokozott figyelemre és türelemre intik az autósokat.

A szakemberek azt javasolják, hogy aki teheti, induljon el korábban, vagy készüljön hosszabb menetidőre a Balaton felé vezető utakon.

