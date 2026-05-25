A család cicáját is megmentették a hős tűzoltók

Csodával határos módon menekült meg egy idős macska egy Veszprém vármegyei lakástűzből, miután a tűzoltók és a mentők példaértékű összefogással mentették meg az életét – írta a Blikk.hu. A lángok egy tömbház egyik lakásában csaptak fel, amely másodpercek alatt telt meg fojtogató, sűrű füsttel. Az ott lakó édesanya és kisfia még az utolsó pillanatban ki tudtak menekülni az épületből, de a család legidősebb tagja, a 18 éves Süti nevű macska a lángok között rekedt. A kétségbeejtő helyzetben a helyszínre érkező tűzoltók gondolkodás nélkül siettek a bajba jutott állat segítségére, és a sötét, füsttel borított lakásból végül sikerült épségben kimenteniük a rémült kedvencet.

Így zajlott a hősies macskamentés

A helyszínre perceken belül megérkező mentők azonnal megvizsgálták a sokkos állapotban lévő édesanyát és gyermekét, de a füstöt belélegzett, sokkos állapotú négylábút sem hagyták sorsára.

Somogyi Krisztina mentőápoló rendkívüli empátiáról tanúbizonyságot téve azonnal különleges ellátásban részesítette a cicát: tiszta oxigént adott neki, miközben folyamatosan beszélt hozzá és simogatta, hogy megnyugtassa.

Az Országos Mentőszolgálat beszámolója szerint a szakszerű segítség és a gondoskodó szeretet kettőse gyorsan megtette a hatását, Süti állapota rohamosan javulni kezdett. A család azóta már teljesen épségben, együtt piheni ki a trauma tüzét, a hálás édesanya pedig megható levélben köszönte meg a mentőápolónak azt a rendkívüli emberséget, amellyel hűséges kedvencük életét visszaadták.

