Kiderült, hogy mekkora összegű kártérítést kapott a debreceni magánklinika fogászatán halálra altatott férfi családja

Amint arról korábban az Origón is beszámoltunk, 2022 májusában egy 54 éves férfi foghúzásra ment egy debreceni magánklinika fogászatára. Mivel félt a beavatkozással járó fájdalomtól, úgy döntött, altatást kér a rutinműtéthez. Kérésének megfelelően elaltatták, ám felébreszteni nem tudták, mire a mentők kiértek már agyhalott volt, gyakorlatilag a fogorvosi székben halt meg.

Tragédiával végződött egy egyszerű beavatkozás a debreceni magánklinika fogászatán

A tragédiával kapcsolatban az altatóorvost halált okozó, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetéssel vádolták meg, pere az Egri Járásbíróságon zajlik. A Blikk információi szerint egy feljelentés nyomán újabb nyomozást rendeltek el, amelyben az intézmény tulajdonosának felelősségét is vizsgálják.

Tanúként hallgatták ki a magánklinika tulajdonosát

A klinika tulajdonosa csütörtökön tett vallomástételt.

Arról számolt be, hogy tőle kért segítséget a beavatkozáshoz a kolléganője, ő pedig próbálta ezt megtenni. A műtét elején nem volt ott, később csatlakozott. Azt is elmondta, az esetet követően több millió forintos kártérítést fizetett a sértett családjának”

– közölte a Blikkel Rab Ferenc Levente, a Fővárosi Főügyészség szóvivője.

Kisfia még hónapokig reménykedett abban, hogy apja hazatér

Az 54 éves férfi művelt, több nyelven beszélő építőmérnök volt. Feleségével éppen építkeztek, néhány hónappal később költöztek volna be új otthonukba.

Az akkor 11 éves fiunknak a mindene volt az apukája. A halála után még hónapokig reménykedett abban, hogy hazatér. Ha csöngettek, egyből rohant a kapuhoz. Bár azonnal pszichológus foglalkozott velünk, a mai napig borzasztóan nehéz elviselni a férjem hiányát. A fiunk néha még mindig sírdogál, kesereg, de egymást támogatva mennünk kell tovább”

– mondta korábban a gyászoló asszony.