A spanyolok egy nap alatt lecsaptak a magyar szökevényre – videóval

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda fejvadászai nemzetközi hajtóvadászatot indítottak egy évek óta bujkáló férfi után. A magyar szökevény végül a Kanári-szigeteken bukott le – közölte a Police.hu.

Tenerifén csaptak le a rendőrök a magyar szökevényre

Fotó: Részlet a rendőrség videójából/Police.hu

Magyar szökevény került az EU Most Wanted listára

A rendőrség tájékoztatása szerint a 37 éves férfivel szemben a Fővárosi Törvényszék adott ki nemzeti, európai és nemzetközi elfogatóparancsot, mert nem kezdte meg a

többszörösen minősített, kiskorú sérelmére elkövetett szexuális erőszak miatt jogerősen kiszabott nyolcéves fegyházbüntetését.

A férfi 2023-ban vált elérhetetlenné a hatóságok számára, hosszú időn keresztül nem találták a nyomát. Az ügy súlyossága miatt a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Életvédelmi és Célkörözési Főosztályának Célkörözési Osztálya külön eljárást indított a felkutatására.

A nyomozók arra jutottak, hogy a férfi külföldre menekülhetett, ezért felkerült az Europol által működtetett EU Most Wanted listára is.

Több bejelentés is érkezett róla, Tenerifén fogták el

A rendőrség szerint az Europol oldalán történt közzététel után rövid időn belül több információ is érkezett a körözött férfi tartózkodási helyéről. A bejelentések több ponton is megegyeztek a magyar nyomozók adataival.

Ezután a fejvadászok az ENFAST nemzetközi hálózaton keresztül vették fel a kapcsolatot a spanyol társszervekkel.

A spanyol célkörözési egység az ügy súlyossága miatt azonnal reagált. A kapcsolatfelvételt követő napon összehangolt nemzetközi akció indult, amelynek során elfogták a férfit Dél-Tenerifén, Los Abrigos településen.

A magyar szökevény kiadatásáról a spanyol bíróság dönt majd.

