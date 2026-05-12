A spanyolok egy nap alatt lecsaptak a magyar szökevényre – videóval

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda fejvadászai nemzetközi hajtóvadászatot indítottak egy évek óta bujkáló férfi után. A magyar szökevény végül a Kanári-szigeteken bukott le – közölte a Police.hu.
Magyar szökevény került az EU Most Wanted listára
A rendőrség tájékoztatása szerint a 37 éves férfivel szemben a Fővárosi Törvényszék adott ki nemzeti, európai és nemzetközi elfogatóparancsot, mert nem kezdte meg a
többszörösen minősített, kiskorú sérelmére elkövetett szexuális erőszak miatt jogerősen kiszabott nyolcéves fegyházbüntetését.
A férfi 2023-ban vált elérhetetlenné a hatóságok számára, hosszú időn keresztül nem találták a nyomát. Az ügy súlyossága miatt a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Életvédelmi és Célkörözési Főosztályának Célkörözési Osztálya külön eljárást indított a felkutatására.
A nyomozók arra jutottak, hogy a férfi külföldre menekülhetett, ezért felkerült az Europol által működtetett EU Most Wanted listára is.
Több bejelentés is érkezett róla, Tenerifén fogták el
A rendőrség szerint az Europol oldalán történt közzététel után rövid időn belül több információ is érkezett a körözött férfi tartózkodási helyéről. A bejelentések több ponton is megegyeztek a magyar nyomozók adataival.
Ezután a fejvadászok az ENFAST nemzetközi hálózaton keresztül vették fel a kapcsolatot a spanyol társszervekkel.
A spanyol célkörözési egység az ügy súlyossága miatt azonnal reagált. A kapcsolatfelvételt követő napon összehangolt nemzetközi akció indult, amelynek során elfogták a férfit Dél-Tenerifén, Los Abrigos településen.
A magyar szökevény kiadatásáról a spanyol bíróság dönt majd.
