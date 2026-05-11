Rémálom Magyarbánhegyesen: pórázt akart tenni anyja nyakára a férfi, majd rágyújtotta a házat

Éveken át tartó félelemben élt egy idős asszony Magyarbánhegyesen, akit saját fia tartott rettegésben. A férfi 2014 óta folyamatosan gyötörte édesanyját: a napi szintű, válogatott szidalmazások és az emberi méltóságot sárba tipró megalázások mellett a fizikai erőszaktól sem riadt vissza. Rendszeresen pofozta az asszonyt, vagy éppen a bútoroknak lökte, ha éppen úgy tartotta kedve – írja a Beol.hu.

Sűrű füst gomolygott a felgyújtott házból Magyarbánhegyesen Fotó: katasztrófavédelem

Elszabadult a téboly Magyarbánhegyesen

A kis híján tragédiába torkolló események 2024. május 12-én délelőtt kezdődtek. A férfi egy helyi sörözőben alapozott, majd miután részegen hazaért, azonnal belekötött 76 éves édesanyjába. A vita hevében a 46 éves férfi hirtelen úgy döntött, eldobja az életét és magára, valamint a bent lévő asszonyra gyújtja a házat.

Egy öngyújtóval meggyújtotta a szobában felhalmozott ruhákat, majd a folyosóról behozott egy pórázt, és megpróbálta azt az idős asszony nyakára tekerni.

A nő azonban kétségbeesetten védekezett, így a fojtogatás nem sikerült, ám a szobában elszabadult a pokol. Mivel a házban rengeteg éghető anyagot tároltak, a lángok pillanatok alatt elérték a nádból és fából készült födémet.

Az ágyon ülve nézte a pusztítást

Míg az idős asszony három vödör vízzel, erejét megfeszítve próbálta menteni az otthonukat, a fia csak ült az ágyon, és egykedvűen nézte a terjedő tüzet. Csak akkor menekültek ki mindketten, amikor a sűrű, fekete füst már teljesen elborította a helyiséget.

A férfi ámokfutása azonban az utcán is folytatódott. Ahelyett, hogy segített volna a tűz oltásában, a szomszéd ház falánál felhalmozott szeméthalmot is meggyújtotta. Végül a szomszédok értesítették a tűzoltókat, miután meghallották az asszony kétségbeesett segélykiáltásait.

Börtönbe kerülhet a gyújtogató

A tűzoltók hősies munkájának köszönhető, hogy a lángok nem terjedtek át a szomszédos lakóépületekre, de a családi ház így is lakhatatlanná vált, a berendezés pedig teljesen megsemmisült. A kár legalább félmillió forint.

A Gyulai Járási Ügyészség közveszélyokozás és – testi sértéssel elkövetett – kapcsolati erőszak miatt emelt vádat a férfi ellen. Mivel a vádlott büntetett előéletű és visszaeső, a vádhatóság indítványa alapján letöltendő börtönbüntetésre és a közügyektől való eltiltásra számíthat. Sorsáról a Békéscsabai Járásbíróság fog dönteni.