Káoszba fulladt a munka ünnepe Baranyában

Nem múlt el balhé nélkül a május elsejei majális Baranya vármegyében, ugyanis az éjszaka során súlyos tömegverekedés rázta meg Királyegyházát. Az előre meghirdetett IDEÁL buli helyszínén eddig tisztázatlan okokból szabadultak el az indulatok, amikor információink szerint egy másik településről érkező társaság szervezetten, lapátokkal és baseballütőkkel felszerelkezve támadt rá a helyiekre – írta a Bama.hu.

Mentősök látták el a majálison bulizókat a tömegverekedés után

Elszabadult a pokol a majálison

Úgy tudni, az agresszió elsődleges célpontja egy kidobó volt, de többen az ő védelmére keltek a helyiek közül, így a konfliktus pillanatok alatt általános verekedéssé fajult.

Sajtóinformációk szerint a hatóságok hatalmas erőkkel vonultak ki, este 23 óra körül teljes útzárat is bevezettek az érintett területen.

A számos rendőrautó és mentő mellett – egyelőre meg nem erősített hírek szerint – még a kommandós egységeket is bevetették, hogy véget vessenek az utcai harcnak és megfékezzék a megvadult tömeget.