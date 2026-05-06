Megvadult marhacsorda támadt emberekre egy borsodi tanyán

Az incidens akkor kezdődött, amikor egy borjú megijedt és hangosan bőgni kezdett. Az egész marhacsorda zaklatottá, majd hirtelen agresszívvá vált ettől, és rátámadt a közelben tartózkodó gazdára – írta a Boon.hu.

Megvadult a marhacsorda és neki támadtak az állatok a gazdának

Fotó: Takacs Joci

A marhacsorda mozgását egy bika is követte, amely különösen veszélyesnek bizonyult. A feldühödött állat a gazda feleségét vette célba és súlyosan bántalmazta.

A nő több bordatörést szenvedett, ráadásul a sérülések olyan súlyosak voltak, hogy a bordák átszúrták a tüdejét is. Állapota válságos, mentőhelikopter szállította kórházba.

A férj szintén megsérült az incidens során, bár az ő sérülései a jelentések szerint könnyebbek voltak. Őt is kórházba vitték további megfigyelésre, azonban a sérültek aktuális állapotáról egyelőre nem közöltek részletes információkat.

Mint kiderült, az állatok viselkedése korábban sem volt problémamentes. A csordában volt egy egyed, amely már többször is agresszívan viselkedett és korábban is előfordult, hogy megkergetett embereket a tanyán.

