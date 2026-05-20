Nézze meg, mennyire összetört Marics Peti Mercije

Marics Peti kollégái egy egész jelenetet felépítettek az átverés köré, hogy hihetőbbnek tűnjön a történet. Az énekes öltözője előtt ijedt hangon beszéltek az állítólagos balesetről, mintha valóban történt volna valami az autójával, mintha nagyon összetört volna. A celeb gyanakodva fogadta a dolgot, végül kíváncsiságból kiment megnézni a kocsit. Amikor látta, hogy a Mercedesnek semmi baja, egy félmosollyal vette tudomásul, hogy nem sikerült megvezetniük – szúrta ki a Ripost.

Marics Peti a tavalyi Megasztár döntőjében

Fotó: MW bulvár

Gyengék vagytok, én már félúton tudtam! Mit nevetgéltek? Ez nem volt sikeres átverés”

– jegyezte meg ironikusan, amit valaki videóra is vett.

Marics Peti hófehér Mercedes CLA 35-öse nemcsak látványos autó, hanem külön jelentést is kap a zenész történetében. A ValMar egy évvel ezelőtt bemutatott, Átutazó című dalában ugyanis már feltűnik a Mercedes-motívum, amikor Marics arról énekel: „csak beülök a hófehér Mercibe”. A klipben ugyan egy fehér Mercedes lakóautó látható, saját kocsija mégis úgy hat, mintha a dalsor később valósággá vált volna.

Az arénakoncertig meg sem állt Marics Peti

A Kuplung zenekar különös utat járt be: először még csak egy filmben létező, kitalált formáció volt, a rajongók lelkesedése miatt azonban végül valódi koncertzenekarrá nőtte ki magát. A közönség annyira ragaszkodott ahhoz, hogy élőben is láthassa őket, hogy egy Facebook-csoportból indult kezdeményezés végül két arénakoncertig jutott,

az első bulira pedig pillanatok alatt elfogytak a jegyek.

A zenekar tagjai most teljes erővel készülnek arra, hogy a film rajongóinak valóban emlékezetes estét adjanak. A próbák hangulatából és kulisszatitkaiból több vicces videót is megosztottak a produkció hivatalos Insta-oldalán. Ez a videó az átverésről, ahol jól látszik, hogy törte össze a mesterséges intelligencia a celeb kocsiját és persze az is, hogy ő minderre hogyan reagált:

