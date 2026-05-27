Szívszorító részletek derültek ki Martin Short lányának utolsó óráiról

A népszerű komikus kétségbeesetten próbálta elérni a lányát, miután a nő több mint egy napja nem reagált semmilyen hívásra vagy üzenetre. A Martin Short családját sújtó tragédiáról most újabb megrázó részletek derültek ki.
Martin Short megérezte, hogy baj történt
A Blikk a Daily Mail információi alapján azt írta, nyilvánosságra került Katherine Short hivatalos boncolási jegyzőkönyve. A dokumentum szerint a 42 éves nő február végén halt meg Los Angeles-i otthonában.
A színész akkor nem tartózkodott a városban, ezért egy közeli barátját kérte meg arra, hogy nézzen rá a lányára.
A barát a házhoz érve egy bezárt hálószobaajtót talált, amelyre egy kézzel írt cetlit ragasztottak. Ezután azonnal hívta a segélyhívót.
Megrázó látvány fogadta a rendőröket
A kiérkező rendőrök végül betörték az ajtót. Katherine Shortot holtan találták az ágyában, a mellkasán egy Glock 19-es típusú fegyverrel. A helyszínen búcsúlevelet is találtak.
A hatóságok később megállapították, hogy a nő önkezével vetett véget az életének.
A cikk szerint Katherine Short hosszú ideje mentális problémákkal küzdött, korábban pedig már öngyilkosságot is megkísérelt.
Martin Short megtörten beszélt a tragédiáról
Martin Short a CBS Sunday Morning című műsorban beszélt először nyilvánosan a lánya elvesztéséről.
A világsztár a mentális betegséget a rákhoz hasonlította, amely korábban a felesége életét is követelte.
A színész szerint a lánya hosszú időn keresztül harcolt a betegséggel, de végül elfogyott az ereje.
Martin Short jelenleg a mentális betegségek társadalmi megbélyegzése ellen küzdő Bringchange2mind szervezet munkáját támogatja.