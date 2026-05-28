Matthew Perry halálos injekcióit a saját asszisztense adta be, zokogva omlott össze a bíróságon

Megrázó jelenetek játszódtak le a bíróságon, amikor Matthew Perry egykori személyi asszisztense sírva omlott össze a bíró előtt. A Matthew Perry halálával kapcsolatos ügy egyik legfontosabb szereplője végül börtönbüntetést kapott, miután kiderült, hogy ő adta be a végzetes ketamininjekciókat a Jóbarátok sztárjának – közölte a BBC News.

A BBC News szerint a 60 éves Kenneth Iwamasa 41 hónap letöltendő börtönbüntetést kapott. Az ügyészség szerint a férfi két orvossal működött együtt, hogy elképesztő mennyiségű ketamint szerezzen a súlyos függőséggel küzdő színésznek.

A nyomozók szerint több mint 50 ezer dollár értékben vásároltak a veszélyes szerből, miközben Kenneth Iwamasa semmilyen egészségügyi képesítéssel nem rendelkezett. A vád szerint ő adta be Matthew Perrynek azokat az injekciókat is, amelyek végül a tragédiához vezettek.

A tárgyaláson a férfi zokogva kért bocsánatot a családtól, de Matthew Perry édesanyja szerint a színészt egy teljesen felelőtlen emberre bízták rá.

Matthew Perryt 2023 októberében találták holtan Los Angeles-i luxusotthonának jakuzzijában. Az orvosszakértői jelentés szerint a halálát a ketamin akut hatása okozta, amelyhez vízbe fulladás is társult.

A Jóbarátok Chandler Bingjeként világhírűvé vált színész évek óta harcolt függőségeivel, és erről nyíltan beszélt a nyilvánosság előtt is. Halála az egész világot megrázta, az ügy részletei pedig még hónapokkal később is sokkolják a rajongókat.

A hatóságok szerint Matthew Perry környezetében többen is kihasználták a színész kiszolgáltatott állapotát, ezért az ügyben további felelősségre vonások is történtek.

