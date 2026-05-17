Aggasztó trend: egyre több a kalauzok elleni támadás a MÁV-vonalakon

Drasztikus mértékben megnövekedett a jegyvizsgálók és járművezetők elleni erőszakos fellépések száma 2026 első négy hónapjában – derült ki a MÁV tájékoztatójából. A hazai vasúti és távolsági buszos személyszállítást üzemeltető cég szerint míg 2025 januárja és áprilisa között 41 incidenst rögzítettek, addig 2026 ugyanezen időszakában már 69 támadás történt. A MÁV-csoport felhívta a figyelmet arra, hogy az ilyen esetekben közfeladatot ellátó személy elleni bűncselekmény történik, amelyért szigorú büntetés jár – adta hírül a Sonline.hu.

Jegyekezelő testkamerával: hiába a rögzített felvétel, egyre több kalauzt ér támadás a MÁV járatain

Fizikai erőszak a MÁV-járatokon

A vasúti cég szerint borús képet fest, hogy míg tavaly egész évben 179 atrocitás történt, idén az eddigi adatok alapján jelentősen több hasonló incidenst fognak rögzíteni. Ráadásul az idei esetek közül kilenc fizikai személyi sérüléssel járt.

A MÁV azt is elárulta, hogy az erőszakos fellépések leginkább a vasúti ágazatban jellemzőek: a jegyvizsgálókat itt 51 támadás érte, míg az autóbuszvezetőket 15. A földrajzi eloszlást tekintve Pest vármegye vezet toronymagasan: itt összesen 37 támadás következett be. A második helyen Jász-Nagykun-Szolnok vármegye bizonyult öt esettel, míg a maradék incidensek szórványosan, egy-két-három esetszámmal oszlanak el az ország többi részén.

A MÁV továbbra is a zéró tolerancia elvét követi: minden esetben feljelentést tesz a támadókkal szemben, akiknek azonosítását a testkamera felvételei is segítik.

A MÁV továbbra is a zéró tolerancia elvét követi: minden esetben feljelentést tesz a támadókkal szemben, akiknek azonosítását a testkamera felvételei is segítik.