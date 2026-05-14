Kisiklott egy vonat a békéscsabai vasútvonalon, sérültek is vannak

Csütörtökön délután baleset történt Gyomaendrődön, Gyoma állomáson. Sajtóinformációk szerint egy kisiklott vonat miatt áll a vasúti fogalom – számolt be róla a Beol.hu. A MÁV pótlóbuszok üzembe helyezésével próbálja megoldani a problémát.

Kisiklott egy MÁV-szerelvény Gyoma állomáson, a gyomaendrődi vonalon áll a vonatforgalom

Káosz a gyomaendrődi MÁV-vonalon

A járatkiesések a békéscsabai vonalat érintik. A Beol.hu egyik olvasója arról számolt be, hogy a mozdony és az azt követő kocsi kisiklott, egy személyhez mentőt kellett hívni a baleset miatt. A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szerint a helyszínen tűzoltók dolgoznak. A vonatot a MÁV fogja visszaemelni a sínekre, Mezőtúr és Csárdaszállás közötti vonalon pedig pótlóbuszok fognak közlekedni.

Időközben kiderült: egy súlyos és egy könnyebb sérült van, valamint összesen négy vonatkocsi siklott ki, amelyek mintegy 300 méteren keresztül szántották fel a síneket. A baleset okai még tisztázásra várnak, jelenleg a MÁV szakemberei a hatóságokkal együtt nagy erőkkel dolgoznak a helyreállításon.

Ahogy a MÁV honlapján olvasható, ezekre a forgalmi változásokra kell számítani:

az InterCityk megosztva, a főváros felől csak Mezőtúrig, Lőkösháza–Békéscsaba felől csak Csárdaszállásig közlekednek,

pótlóbuszok szállítják az utasokat Mezőtúr és Csárdaszállás között,

a Békéscsabáról 14:39-kor Szolnokra induló személyvonat (7443) nem közlekedik,

a térség VOLÁN-járatain Mezőtúr – Gyomaendrőd – Mezőberény – Békéscsaba között elfogadják a vasúti jegyeket is a fennakadás végéig (1346, 1374, 1441, 1375, 1516, 4801, 4805, 4813, 4812, 4813, 4815, 4816, 4844).

Ma a Nyugati Pályaudvarnál is történt egy hasonló incidens.