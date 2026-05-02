medve

Medvét láttak a népszerű magyarországi turistaútvonal közelében

Elképesztő bejelentés érkezett a Lillafüred-közeli Szent István-barlang környékéről. A kápolna közelében ugyanis medve bukkant fel a szemtanúk szerint. A bükki erdőkben immár évek óta megtalálható a nagyragadozó.
medvebükklillafüredszent istván - barlang

Medve bukkant fel Lillafürednél, a Szent István-barlang közvetlen közelében – adta hírül a Boon.hu. A portál egy helyi Facebook-csoport bejegyzésére hivatkozva írta meg az esetet, eszerint a barlang feletti kápolna környékén mutatkozott az állat, alig néhány tíz méterre a kijelölt gyalogúttól.

Medve a Lillafüred-közeli erdőkben? Nem ez lenne az első eset
Medve a Lillafüred-közeli erdőkben? Nem ez lenne az első eset
Medve Lillafürednél?

A szemtanúk szerint a medve a barlang feletti részen tűnt fel, az állat a kápolna előtt, 30-40 méterre mutatkozott. A szemtanúk állításuk szerint jelezték az esetet az illetékes hatóságoknak. A Bükk területén egyébként nem ez lenne az első eset, hogy medve jelenlétét jelzik.

Amennyiben valaki a területre téved, érdemes betartani a szakemberek tanácsait:

  • Lehetőség szerint kerüljük a bozótos, sűrű részeket az ösvény mentén;
  • tartsuk be a kijelölt turistautakat, ne térjünk le a Szent István-barlang feletti ösvényekről;
  • ha vadállatot látunk, lassan, hátrálva távozzunk, és ne próbáljuk meg közelről lefotózni.

Amennyiben mégis le akarjuk fotózni, akkor speciális védőfelszerelésre van szükségünk:

 

 

