Nem csak mese: medve járja Ostoros környékét

Az utóbbi napokban egyre többen beszélnek arról, hogy a medve már nemcsak a közeli erdőkben, hanem Ostoros határában is feltűnt. A hírek szerint korábban Bogácsnál látták, most pedig a legelők közelében bukkant fel, ami érthetően felkeltette a helyiek figyelmét. A faluban gyorsan terjednek a találgatások is. Van, aki csak legyint, mások viszont inkább óvatosabbra vették a mindennapokat – írta a Heol.hu.

Medve tartja rettegésben a vidéket

Kállai Márton/Szabad Föld

Ki hogyan reagál a medve árnyékára?

Egy idős asszony szerint nem lehet félvállról venni a helyzetet. Úgy hallotta, a medve akár a kerítésen is átmászhat, ami nem túl megnyugtató gondolat.

Még fára sem lehet felmászni előle, hiszen tud fára mászni. Igaz, én már oda sem tudnék menekülni

– mondta a nyugdíjas.

Egy kutyasétáltató nő is változtatott a megszokott rutinján. Bár korábban szívesen ment a dombok közé, most inkább a faluban marad.

Ez egy jól tréningezett kutya, de nincs és nem is lehet felkészítve arra a helyzetre, ha medvével találkozik. Szüksége van ugyanakkor a testmozgásra, ezért most a faluban teszünk jó nagy köröket, itt biztonságosabb

– fogalmazott.

Mások inkább a családjukat féltik: van, aki már a kirándulásokat is lemondta, nehogy váratlan találkozásba fussanak bele.

Mondtam a gyerekemnek, hogy el ne menjenek az unokával a hegyre, nagyon szeretnek túrázni

– mesélte egy helyi lakos.

A fiatalabbak közül is akad, aki komolyan veszi a híreket. Egy kisgyermekes édesanya például különösen aggódik, mivel a falu szélén él.

Egy másik lakos pedig odáig jutott, hogy inkább nem is megy haza esténként.

Én nagyon félek, mamámnál alszom esténként, nem merek hazamenni, mert az erdő közelében lakunk.

Mit tegyünk, ha tényleg szembejön velük a medve?

A szakemberek szerint nincs ok pánikra, de az óvatosság mindenképpen indokolt. Érdemes kerülni a sűrű bozótos részeket, főleg szürkületkor, és nem árt némi zajt csapni, hogy az állat időben észlelje az embert.

Ha mégis összefutnánk a mackóval, a legfontosabb, hogy ne essünk pánikba. Ha nem vett észre minket, csendben hátráljunk el. Ha viszont észrevesz, ne fussunk el, ne nézzünk a szemébe, és semmiképp se próbáljuk meg elkergetni.