Ismét ölt egy medve: ezúttal egy 53 éves nőt marcangolt halálra

Tragikus medvetámadás történt Erdélyben, Beszterce-Naszód megyében – értesült a Maszol.ro. Mint írják, az 53 éves asszony csütörtökön még telefonon beszélt egy rokonával, később azonban már nem tudták elérni. A nő azért indult el, hogy megetesse az állatait, azonban sem éjszaka, sem másnap délelőtt nem tért haza, ezért a hozzátartozói értesítették a rendőrséget.

Az eltűnt asszony után Bükkös település környékén kezdtek kutatni. A keresők előbb egy tehén tetemére bukkantak, majd nem messze attól megtalálták a nő szétmarcangolt holttestét is.

A helyiek azt állítják, a medvék jelenléte már mindennapossá vált a térségben, és attól tartanak, hogy bármikor újabb támadások történhetnek.

Medve végzett a Farkaslaka közelében eltűnt férfival

Amint arról beszámoltunk, megrázó tragédia történt a Hargita megyei Farkaslaka községben is, ahol egy napok óta keresett 65 éves helyi férfi élettelen testére bukkantak május első vasárnapján. A helyszíni szemle során az áldozat testén, különösen a nyakán és a lábain olyan súlyos, harapásnyomokra emlékeztető sérüléseket azonosítottak, amelyek egyértelműen medvetámadásra utalnak. A környék veszélyességét igazolja az is, miszerint a helyszínelő rendőrökre a holttest szállítása közben szintén rátámadt egy medve.

Az elmúlt két évtizedben 26 ember halt meg medvetámadások következtében

A román parlament április 22-én elfogadta az RMDSZ azon törvénytervezetét, amely megduplázza a medvepopuláció kilövési kvótáját, és lehetővé teszi, hogy évente 859 egyedet kilőjenek. Az intézkedés célja az emberi élet és a mezőgazdasági tevékenységek védelme, valamint a túlszaporodott medveállomány tudományos alapú szabályozása – írja a Maszol.ro. Hozzáteszik: a megszavazott jogszabályt Nicușor Dan államelnök egyelőre nem hirdette ki, így az még nem lépett hatályba.