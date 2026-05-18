medve

Megkérdeztük a rendőröket, találtak-e medvét Gödöllőnél

A közösségi médiában futótűzként terjedt a hír, miszerint tegnap este egy autós nem mindennapi ragadozóval találkozott a sztráda mellett. Lapunk megkeresésére a rendőrség megerősítette, hogy hozzájuk is érkezett lakossági bejelentés az M31-es autópálya környékén kószáló medve miatt.
Tegnap este fél nyolc körül észlelték az állatot a gödöllői térségben, az autópálya lehajtójánál. Megkeresésünkre az Országos Rendőr-főkapitányság közölte, hogy a járőrök a bejelentést követően a helyszínre vonultak, ám a medve addigra már eltűnt, így nem találták meg a területen.

Medve bukkant fel az M31-es autópálya mellett
Fotó: Unsplash

Nem volt már ott a medve

A rendőrség lapunknak küldött válaszából az is kiderült, hogy az egyenruhások a helyszíni ellenőrzés mellett a biztonság kedvéért az autópálya kezelőjét is értesítették az esetről. Erre azért volt szükség, hogy a szakemberek is felkészülhessenek, amennyiben a medve újra felbukkanna az úttest közelében, veszélyeztetve a forgalmat.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, egy váratlan látogatóként felbukkanó medve okoz komoly izgalmat és aggodalmat májusban, egy egyébként csendes hevesi település lakói között.

 

