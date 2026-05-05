Befejeződött a keresés: kóbor medve marcangolta halálra az eltűnt férfit

Napok óta tartó feszült várakozás ért véget a Hargita megyei Farkaslakán, miután megtalálták a múlt kedden eltűnt helyi lakos holttestét. A tragikus események hátterében minden jel szerint egy agresszív medve áll, amely az áldozatot az erdős területen ejthette el.
Megrázó tragédia történt a Hargita megyei Farkaslaka községben, ahol egy múlt hét óta keresett helyi férfi élettelen testére bukkantak vasárnap este. A 65 éves áldozat, aki a falu közelében, a Cika nevű dűlőben élt remetei magányban, közismert természetjáró volt. Múlt kedden indult el szokásos erdei útjára, ám miután nem tért haza, keresni kezdték. Holttestét végül egy erdész találta meg a Kalonda-tető környékén, egy nehezen megközelíthető, erdős területen – írta a Maszol.ro. A helyszíni szemle során a férfi testén, különösen a nyakán és a lábain olyan súlyos, harapásnyomokra emlékeztető sérüléseket azonosítottak, amelyek egyértelműen medvetámadásra utalnak.

A medve jelenléte továbbra is veszélyt jelent a környéken (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A helyzet súlyosságát és a környék veszélyességét igazolja az is, miszerint a helyszínelő rendőrökre a holttest szállítása közben szintén rátámadt egy medve. A hatóság embereinek csak hatalmas zajt keltve, fegyverhasználatra készen állva sikerült elijeszteniük a vadállatot, amely a jelek szerint továbbra is a közelben tartózkodott.

Kovács Lehel polgármester beszámolója szerint Farkaslaka közigazgatási területén rendkívül gyakoriak a medveészlelések. 

Bár idén eddig kevesebb közvetlen kárt jelentettek, az előző év áprilisában huszonegy alkalommal fordult a lakosság a hivatalhoz vadkárok miatt.

A településvezető szerint a mostani eset is rávilágít arra a folyamatos fenyegetettségre, amelyben a környéken élőknek és a turistáknak részük van. A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az ügyben gondatlanságból elkövetett emberölés gyanúja miatt indult büntetőeljárás, ami ilyen esetekben a bevett jogi eljárás része. 

A holttestet a Székelyudvarhelyi Városi Kórházba szállították boncolásra, hogy az orvosszakértői vizsgálat hivatalosan is megerősíthesse a halál pontos okát és körülményeit. A hatóságok és a helyi önkormányzat fokozott óvatosságra intik mindazokat, akik a Kalonda-tető környékén vagy a környező erdőkben járnak.

 

