Befejeződött a keresés: kóbor medve marcangolta halálra az eltűnt férfit

Megrázó tragédia történt a Hargita megyei Farkaslaka községben, ahol egy múlt hét óta keresett helyi férfi élettelen testére bukkantak vasárnap este. A 65 éves áldozat, aki a falu közelében, a Cika nevű dűlőben élt remetei magányban, közismert természetjáró volt. Múlt kedden indult el szokásos erdei útjára, ám miután nem tért haza, keresni kezdték. Holttestét végül egy erdész találta meg a Kalonda-tető környékén, egy nehezen megközelíthető, erdős területen – írta a Maszol.ro. A helyszíni szemle során a férfi testén, különösen a nyakán és a lábain olyan súlyos, harapásnyomokra emlékeztető sérüléseket azonosítottak, amelyek egyértelműen medvetámadásra utalnak.

A medve jelenléte továbbra is veszélyt jelent a környéken (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Medve végezhetett a Farkaslaka közelében eltűnt férfival

A helyzet súlyosságát és a környék veszélyességét igazolja az is, miszerint a helyszínelő rendőrökre a holttest szállítása közben szintén rátámadt egy medve. A hatóság embereinek csak hatalmas zajt keltve, fegyverhasználatra készen állva sikerült elijeszteniük a vadállatot, amely a jelek szerint továbbra is a közelben tartózkodott.

Kovács Lehel polgármester beszámolója szerint Farkaslaka közigazgatási területén rendkívül gyakoriak a medveészlelések.

Bár idén eddig kevesebb közvetlen kárt jelentettek, az előző év áprilisában huszonegy alkalommal fordult a lakosság a hivatalhoz vadkárok miatt.

A településvezető szerint a mostani eset is rávilágít arra a folyamatos fenyegetettségre, amelyben a környéken élőknek és a turistáknak részük van. A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az ügyben gondatlanságból elkövetett emberölés gyanúja miatt indult büntetőeljárás, ami ilyen esetekben a bevett jogi eljárás része.