Itt a videó a medvéről, amely bement egy szállodába Brassópojánán

Egy hotel biztonsági kamerái rögzítették, hogy egy medve felsétál a lépcsőn, és megpróbál egy belső ajtót kinyitni. Eközben két lábra ágaskodik. Jól látszik, hogy egy igen termetes ragadozóról van szó, ami azt jelenti, hogy ha egy szállodai vendég összefutott volna vele, könnyen végzetes lehetett volna számára a találkozás. A történet vége happy end a medvének. Leszedte a kilincset és benyitott az ajtón. A felvételt a Brașov Știri helyi hírportál tette fel a közösségi oldalára. A posztból az is kiderül, mit tett eközben a személyzet május 22-én, pénteken éjjel a Maszol.ro cikke szerint.

Medve egy szállodában Brassópojánán 2026. május 22-én

Fotó: Facebook / Brașov Știri

A szálloda dolgozói élőben nézték végig a mackó akcióját. Mivel a hatóságok nem léptek, a személyzetnek kellett őrködnie, hogy a vendégek biztonságban legyenek.

A kollégám felhívta a 112-t, de azt mondták neki, hogy egy szállodában járkáló medve nem sürgősségi eset, és ne őket hívjuk. Azt tanácsolták, értesítsük a pojánai rendőrséget. Mi egész éjjel őrt álltunk, közben folyamatosan telefonáltunk, de egy idő után teljesen elvesztettük a reményt, mert senki nem segített”

– mesélték az alkalmazottak a brassói hírportálnak.

Nem ez volt az első és biztosan nem az utolsó medve egy hotelben Romániában

Szombaton egy másik szálloda környékén is láttak egy medvét. A helyiek szerint az üdülőhelyen, amely egyébként az ország egyik legkedveltebb síparadicsoma, már szinte mindennapos a vadállatok felbukkanása, ami egyre komolyabb kockázatot jelent a turisták és az ott dolgozók számára. Sok kisgyerekes nyaraló inkább a környéket is elkerüli, mivel egyre gyakoribbak a hasonló, életveszélyes jelenetek.

