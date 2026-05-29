Még elvitte az iskolába a lányát, aztán meghalt

A tragédia a szlovákiai Krompachyban, a Spišská Nová Ves-i járásban történt. A noviny.sk beszámolója szerint meghalt a 27 éves Daniele, aki reggel még elvitte a kislányát az iskolába, 9 óra körül azonban már a mentőegységeket riasztották, mert a nő bement a víztározóba, majd elmerült – írja a Parameter.sk.

Még elvitte a lányát az iskolába és meghalt a fiatal nő (illusztráció, MI-generált kép)

Fotó: ChatGPT

Mire a tűzoltók és a mentők odaértek a víztározóhoz, Danielának már csak a parton hagyott holmijait találták meg. Nagyon úgy tűnik, hogy a nőt egy horgász látta utoljára életben.

Azt mondta, Daniela levette a ruháit, besétált a vízbe, majd a parttól néhány méterre elmerült.

A keresésbe a tűzoltók mellett búvárok is bekapcsolódtak, sőt, még egy víz alatti drónt is bevetettek, de a feladatot jelentősen megnehezítette a zavaros víz.

Ennyi egy élet, meghalt a fiatal nő

A több órán át tartó kutatás végül tragikus véget ért: a búvárok ott találták meg Daniela holttestét, ahol a horgász utoljára látta. A rendőrség megerősítette a halálesetet. A halott fiatalt megvizsgáló orvosszakértő az első vizsgálata után kizárta, hogy gyilkosság történt volna, a halál pontos okának megállapítására azonban boncolást rendeltek el.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.