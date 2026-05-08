Emberrablás ügyében indítottak nyomozást a Vas vármegyei rendőrök, miután május 3-án olyan bejelentés érkezett, hogy egy vasi településen ismerősei erőszakkal autóba ültettek egy nőt, majd egy házba vitték és fogva tartották. A Blikk idézte fel a Police.hu beszámolóját, amely szerint az áldozat szabadon engedését egy követelés teljesítéséhez kötötték, vagyis a gyanú szerint megkínoztak és sakkban tartottak egy kiszolgáltatott nőt.

Megkínoztak egy elrabolt terhes magyar kismamát (illusztráció)

A megfélemlített áldozat azonban a szorult helyzetben sem adta fel: kihasználta fogvatartói figyelmetlenségét, kiszabadult, és segítséget kért. A rendőrök ezután néhány órán belül elfogták azt az öt embert, akiket a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak.

A nyomozók az emberrablás miatt indult ügyben két férfit, két fiút és egy nőt hallgattak ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vették őket. A rendőrök a letartóztatásukat is kezdeményezték.

A TV2 Tények úgy tudja, az áldozat egy 20 éves várandós nő, akit korábbi párja bélbaltavári rokonai hurcoltak el, majd olyan brutálisan bántalmaztak, hogy elveszítette a magzatát. A rendőrség egyelőre nem közölt további részleteket az ügyről.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.