Megtalálták a napokig keresett hegymászó holttestét

Nagyszabású mentőakció indult egy eltűnt férfi felkutatására. A keresőcsapatok végül a nehezen megközelíthető hegyvidéki terepen megtalálták, de akkor már nem élt.
Megtalálták annak a horvát hegymászónak a holttestét, aki hétfőn tűnt el Bosznia-Hercegovinában, a Visocica-hegység térségében. A férfi keresésére nagyszabású kutató- és mentőakció indult – közölte a Klix.ba hírportál alapján a Zaol.hu. A beszámoló szerint a mentésben a helyi hegyi mentőszolgálat 16 tagja, a Szarajevói Kantoni Hegyimentő Szolgálat 35 munkatársa, a konjici rendőrőrs járőrei, valamint több hegymászó is részt vett.

Megtalálták a horvát hegymászó holttestét (illusztráció, MI–generált kép)
Megtalálták a holttestet és rögtön elkezdték a kiemelését

A konjici rendőrség helyszíni vizsgálata után a mentőcsapatok megkezdték a holttest kiemelését a nehezen megközelíthető hegyvidéki terepről. 

Az akció mintegy két órán át tartott. A hegymászó holttestét éjfél után adták át a konjici rendőrségnek.

A mentőszolgálat tájékoztatása szerint az eltűnt férfi május 24-én a Vito-csúcsról indult a Paric-csúcs felé, majd a Zoran Simic bivakszállás érintésével akart továbbhaladni az autójához vezető turistaösvényen. Nem ért célba.

Halvány lila gőzük sincs a rendőröknek, kinek a holtteste került elő Rácalmáson

A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság körözést adott ki egy ismeretlen halott azonosítása érdekében. A holttestet szombaton találták meg a Fejér vármegyei Rácalmáson. Egy biztos, hogy az illető férfi. Kattintson a részletekért!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

