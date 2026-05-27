Megtalálták a napokig keresett hegymászó holttestét

Megtalálták annak a horvát hegymászónak a holttestét, aki hétfőn tűnt el Bosznia-Hercegovinában, a Visocica-hegység térségében. A férfi keresésére nagyszabású kutató- és mentőakció indult – közölte a Klix.ba hírportál alapján a Zaol.hu. A beszámoló szerint a mentésben a helyi hegyi mentőszolgálat 16 tagja, a Szarajevói Kantoni Hegyimentő Szolgálat 35 munkatársa, a konjici rendőrőrs járőrei, valamint több hegymászó is részt vett.

Megtalálták a holttestet és rögtön elkezdték a kiemelését

A konjici rendőrség helyszíni vizsgálata után a mentőcsapatok megkezdték a holttest kiemelését a nehezen megközelíthető hegyvidéki terepről.

Az akció mintegy két órán át tartott. A hegymászó holttestét éjfél után adták át a konjici rendőrségnek.

A mentőszolgálat tájékoztatása szerint az eltűnt férfi május 24-én a Vito-csúcsról indult a Paric-csúcs felé, majd a Zoran Simic bivakszállás érintésével akart továbbhaladni az autójához vezető turistaösvényen. Nem ért célba.

