Horror Budapesten: lezuhant a létráról, a földön fekve támadta meg ötvenezer méh

Pillanatok alatt változott rémálommá egy rutinmunkának induló méhbefogás egy budapesti iskola udvarán. A méhrajbefogó Boros Tibor hatméteres magasságból zuhant le, majd a földön fekve támadta meg az ötvenezer méh – írja a a Blikk.

A méhraj teljesen ellepte a sérült férfit

A méhészként is dolgozó Boros Tibor idézte fel a horrorisztikus balesetet. Elmondása szerint az iskola vezetése pénzhiány miatt nem akart kosaras darut bérelni, ezért egy kihúzható alumíniumlétráról próbálta leszedni az óriási tölgyfa tetején lévő méhrajt.

A férfi állítja, nem közölték vele, hogy a létra alsó fokai instabilak és szinte használhatatlanok.

A munka eleinte problémamentesen zajlott. A méhrajbefogó már lefelé mászott, amikor a háromrészes alumíniumlétra egyszerűen szétrepedt alatta. A férfi mintegy hatméteres magasságból lezuhant a földre.

Ötvenezer méh támadta meg a földön fekve

Boros Tibor elmondása szerint a zuhanáskor leesett róla a védősapka, a méhek pedig azonnal ellepték. A sérült férfi mozdulni sem tudott.

A méhraj több tízezer rovara folyamatosan csípte a fejét, az arcát és az egész testét. A méhrajbefogó szerint olyan fájdalmat érzett, amit senkinek sem kíván.

A férfi hozzátette, abban a pillanatban komolyan attól félt, hogy nem éli túl a támadást. Eközben máshol is hatalmas fájdalmat élt át: a medencecsontja is eltört.

Nem először került életveszélybe

Boros Tibor már számos veszélyes helyzetet élt át munkája során. Korábban a Budapest VI. kerületében található Bajza utcában is nagy riadalmat okozott egy óriási méhkaptár, amely egy lakóház harmadik emeletének falán találtak.

A helyszínt rendőrök zárták le, mert a raj veszélyeztette az ott élőket és az utcán közlekedőket.

A többórás akció végül sikeresen zárult. A mostani budapesti baleset azonban még a tapasztalt méhrajbefogót is megrázta. Boros Tibor a munkája során rendszerint nem használ teljes védőruhát, így korábban már előfordult, hogy egyszerre 133 méhcsípést szenvedett el. A mostani támadás viszont minden korábbinál durvább volt.