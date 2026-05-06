Méhek leptek el egy családi házat Bakonyszentkirályon, a tűzoltóknak kellett közbeavatkozni

A napokban Bakonyszentkirály településre riasztották a tűzoltókat, miután méhek leptek el egy családi házat – adta hírül a Veol.hu. A környéken nagy volt az ijedtség, pedig a méhek rajzása ezen rovarok természetes életciklusának a része és jórészt veszélytelen esemény.

Fotó: Facebook/Zirci Önkormányzati Tűzoltóság

A bakonyszentkirályi eset érdekessége volt, hogy a helyi méhészek nem érték el a rovarokat, amelyek java része a kéményen ütött tanyát, így a tűzoltók segítségét kellett kérniük.

A rajzás a méhek természetes életciklusának része és akkor következik be, ha egy kaptár túlnépesedik, vagy új királynő kel ki és ekkor a régi királynő a dolgozók egy részével elhagyja a kaptárt, hogy új otthont keressenek maguknak. Ilyenkor több ezer rovar kel útra, és gyakran csak ideiglenesen pihennek meg fákon, vagy egy épületen, miközben a felderítők új fészkelőhelyet keresnek a kolóniának. Ez az átmeneti állapot néhány órától egy-két napig is eltarthat.

Ilyen esetekben a méhek jellemzően nem agresszívek, hiszen nincs kaptáruk, nincs mit védeni. Valamint indulás előtt teleszívják magukat mézzel, ami szintén csökkenti a támadási hajlamukat.

Az azonban alapszabály, hogy ilyenkor sem szabad megzavarni őket.

A méhrajzás tavasszal és kora nyáron a leggyakoribb, ilyenkor a rovarok nagy tömegei gyakrabban jelennek meg lakott területen is.

A méheknek kulcsszerepe van az ökoszisztéma fenntartásában, a virágos növények 75 százalékának beporzásáért felelősek. A méhpopulációk világméretű csökkenése ezért meglehetősen aggasztó jelenség, ami legfőképp a mezőgazdaságban használt rovarirtószerek jelenlétére vezethető vissza, de számos más tényező is fontos szerepet játszik a szomorú folyamatban.

