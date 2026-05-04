Egy mém miatt rúgta ki diákját a kollégiumigazgató, súlyos árat fizet érte

Egészen abszurd ügyben hozott ítéletet a Kecskeméti Járásbíróság – írja a Baon.hu. A történet egy ártatlan bakihoz köthető: a kollégium műfüves sportpályájának avatásán készült egy fotó az igazgatóról, aki a nemzeti színű szalagot – vélhetően véletlenül – fejjel lefelé tartotta. Egy végzős diák nem tudott szemet hunyni efelett, és két mémet készített a fotóból, amiket 2023 áprilisában megosztott a kollégium zárt Messenger-csoportjában. Bár a bejegyzéseket tanári felszólításra még aznap törölte, a lavinát már nem tudta megállítani.

Nem találta viccesnek a róla készült mémet a kollégiumvezető, kirúgta a diákot

A kollégiumvezető nem érte be ennyivel, és behívatta a tanulót az irodájába, ahol becsületsértés miatti feljelentéssel fenyegette meg. A diák hiába kért bocsánatot, az igazgató másnap közölte vele, hogy bár feljelentést nem tesz, igazgatói megrovást ad, a ballagás után pedig a diáknak azonnal el kell hagynia a kollégiumot.

Eljárás nélkül, egyszerűen kirakta a mémet készítő diákot

A legsúlyosabb az ügyben, hogy a kollégiumvezető teljesen figyelmen kívül hagyta a jogszabályokat. A diák ellen semmilyen hivatalos fegyelmi eljárás nem indult, és nem született írásos határozat sem az eltávolításáról.

A tanuló a ballagás után még egy kísérletet tett: egy tanár és a szobatársai kíséretében ment be az igazgatóhoz könyörögni, de a vezető hajthatatlan maradt. A diáknak mennie kellett.

A Kecskeméti Törvényszék tájékoztatása szerint a bíróság kimondta: az igazgató közfeladati helyzettel való visszaélés bűntettét követte el, mivel jogtalanul szankcionálta a diákot és túllépte a hatáskörét.

Az ítélet értelmében a kollégiumvezetőt 234 ezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezték. Az ügy azonban még nem zárult le, az ítélet ugyanis egyelőre nem jogerős.

