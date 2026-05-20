Ezeket a mémeket ne hagyja ki! Nyúl támadt egy rolleresre – képek

A TV2 Tények mutatta be azt a testkamera-felvételt, amely egy egészen szokatlan balesetet rögzített Százhalombattán. Egy elektromos rolleres egy mellékúton haladt, amikor a mező felől hirtelen kiugrott egy mezei nyúl, és egyenesen a fiatal férfi arcának csapódott. Az ütközéstől a rolleres elvesztette az egyensúlyát, majd leesett. A férfi körülbelül 35 kilométer/órás sebességgel ment, de szerencséjére sisakot és védőfelszerelést is viselt, így csak kisebb horzsolásokkal megúszta az esetet. A nyúl sem sérült meg komolyabban: az ütközés után átfordult a földön, majd továbbfutott. Egy szakértő szerint a mezei nyulak nagyon ijedős állatok, és veszélyhelyzetben akár öt métert is képesek ugrani. Az internet népe pedig nagyon kreatív, azonnal elterjedtek a mémek, amelyeket ez a furcsa eset teremtett. Mutatjuk, lapozzon a kép alatt és nézze meg az összeset!

A nyúl és a motoros még a rendőröket is mémre ihlette, ezt például ők készítették, hogy felhívják a figyelmet a védőfelszerelés viselésére.

Mém a magyarok nyúlairól

Íme, ilyen lenne, ha őseink nyilak helyett, nyulakat használtak volna:

Igazán jól mutatna a nyári konyha falán a nagyinál, nem?

