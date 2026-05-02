Mentőhelikopter érkezett a 2 éves kislányhoz

Nem mindennapi látványban volt része Mezőszemere lakóinak, amikor egy mentőhelikopter szállt le a településen. Bár az érkezés látványos volt, a helyzet komoly, a mentőhelikopter egy kisgyermek miatt kapott riasztást. Sajtóértesülések szerint péntek délután, nem sokkal két óra után érkezett a légi segítség. A faluban gyorsan terjedt a hír, hogy egy kislányhoz sietnek az életmentők – írta a Heol.hu.

Mentőhelikopter érkezett a kislányhoz

A mentőhelikopter óriási segítség volt

A körülbelül kétéves gyermeket egy ló rúgta meg, ami azonnali orvosi ellátást igényelt. Ilyen esetekben minden perc számít, így nem véletlen, hogy a mentőhelikoptert riasztották.

A szakemberek gyorsan a helyszínre érkeztek, ellátták a kislányt, majd stabil állapotban kórházba szállították. Bár a történet ijesztően hangzik, a gyors beavatkozásnak köszönhetően szerencsére pozitívabb fordulatot vett.

Tragédiával végződött egy péntek délutáni motorozás Aggtelek térségében egy másik esetben. A motoros egy kanyarban letért az útról, majd nagy erővel egy fának csapódott, és a helyszínen életét vesztette.