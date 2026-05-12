Luxusautóval csapódott egy ház falának a 17 éves sofőr

Nyíregyházán egy 17 éves sofőr felelőtlensége vezetett majdnem tragédiához, amikor apja nagy teljesítményű Mercedesével közlekedve elvesztette uralmát a jármű felett. A fiatal vezető a Szent István utcán, vélhetően a megengedett sebességet túllépve sodródott ki, majd az útszéli növényzetet letarolva a járdára repült, végül pedig egy ház falának és bejárati ajtajának csapódott – írta a Szon.hu.

A Mercedes eleje teljesen megsemmisült, miután az épületnek csapódott

Bordás Béla baleseti tudósító szerint a luxusautó eleje csúnyán összetört, és bár a házban is jelentős anyagi kár keletkezett, személyi sérülés szerencsére nem történt. A sofőr kezdetben beragadt gázpedálra hivatkozott, ám a rendőri kérdésre végül elismerte, hogy nem műszaki hiba történt, így a helyszínen megbírságolták.

A baleset során csak a vakszerencsén múlt, hogy a járdán éppen nem tartózkodott senki, így a felelőtlen száguldás nem végződött gázolással.

