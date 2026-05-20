Mérgezés miatt kellett kórházba sietni a várpalotai óvodás gyerekekkel

Egy várpalotai óvodában öt kisgyermek került kórházba szerda délután, miután az udvaron játszva mérgező nárciszhagymát ettek, ám a gyors orvosi segítségnek köszönhetően már mindannyian jól vannak – számolt be róla a Blikk.hu. A helyszínre érkező több mentőautó miatt kezdetben nagy volt a riadalom a környéken, és olyan hírek terjedtek el, hogy a kicsik a bokrokról ettek valamilyen mérgező bogyót. Később azonban kiderült a mérgezés valódi oka: a gyerekek a kerítés mellől téptek ki egy nárciszt, és annak a hagymáját kóstolták meg.

A mérgezés elkerülése érdekében fontos, hogy a gyerekek felismerjék a veszélyes növényeket

Nárciszhagymától lettek rosszul

A játék után az egyik kisgyermek hányingerre és hasfájásra panaszkodott, ekkor derült fény a történtekre. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője elmondta, a mentők minden érintett gyereket megvizsgáltak a helyszínen,

majd négy kislányt és egy kisfiút szállítottak a gyermekosztályra megfigyelésre.

Mindannyian stabil állapotban voltak, a gyors orvosi segítségnek köszönhetően már jól vannak, de éjszakára a biztonság kedvéért még a kórházban tartották őket. Az esetet a rendőrség is nyomozza a mulasztás lehetőségét keresve, Campanari-Talabér Márta, Várpalota polgármestere pedig fenntartóként azonnali vizsgálatot rendelt el, és írásbeli tájékoztatást kért az intézményvezetőtől.

A nárcisz minden része, de különösen a hagymája rendkívül mérgező, mivel hatóanyagai a központi idegrendszert támadják meg. Nagy kockázatot jelent, hogy alakja miatt a gyerekek vagy a laikus felnőttek könnyen összetéveszthetik a vöröshagymával vagy a fokhagymával.

Kanizsai Péter, a Pécsi Tudományegyetem klinikaigazgatója felhívta a figyelmet, hogy a nárciszhagyma-mérgezés gyomorirritációval, hányással és hányingerrel járhat, a fogyasztott mennyiségtől függően. Mivel már kis mértékben is toxikus tüneteket okoz, azonnal sürgősségi osztályra kell menni a beteggel, és rendkívül fontos, hogy mintát is vigyünk magunkkal az elfogyasztott növényből. A parkokban és lakásokban szép számmal találni olyan rendkívül népszerű tavaszi növényeket, amelyek súlyos mérgezést okozhatnak, ha a gyerekek vagy a háziállatok megkóstolják őket.