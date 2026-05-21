Vigyázat! Meztelen férfi járja Füzesabony környékét

Egy férfi 2025 novemberében, éjszaka bement egy Füzesabony közelében lévő település egyik házának udvarára. Részeg volt és meztelen. Szó szerint lopakodott az udvaron, majd megállt a bejárati ajtó előtt és bekopogott. Még a kilincset is lenyomta. Amikor a házban lakó kiment a zajra, a férfi elszaladt a Heves Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint. Ezzel viszont nem ért véget a furcsa este.

Megdöbbent arc (illusztráció, MI-generált kép), Meztelen férfi sétált be több ház udvarára

Fotó: ChatGPT

Sorra járta a házakat a meztelen férfi

Fél órával később már a szomszéd udvarán állt, meztelenül, mint valami szellem.

Megállt a bejárati ajtó előtt. Miután felkapcsolták a villanyt, és látták, hogy ott áll, egyszerűen elszaladt.

Gondolt egyet, visszatért az első házhoz. Ekkor már a kutya is megugatta. A ház ura kiment az udvarra, és elzavarta a férfit.

A Füzesabonyi Járási Ügyészség magánlaksértés miatt emelt vádat a büntetett előéletű férfival szemben. Az ügyészség próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést indítványozott vele szemben, pártfogó felügyelet elrendelése mellett.

Ez a furcsaság is érdekelheti: Nyúl támadt egy rolleresre – mémek

Egyenesen a férfi arcába ugrott egy hatalmas állat Százhalombattán a minap, és a hatalmas lendülettel földre lökte a rollerest. A férfi és nyúl is jól van, még talán nevetni is tudnak azon, amit a mémgyár belőlük teremtett. Kattintson ide és lapozgasson, van mit nézegetni!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.