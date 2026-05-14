Szlovéniába indultak, a Bakonyig jutottak: migránsokat fogott a rendőrség

Május 13-án éjszaka egy autóra lettek figyelmesek az ajkai rendőrök. Végül a sejtésük beigazolódott: a személyautóban négy migráns és egy embercsempész utazott. A szerb-magyar határról Szlovéniába tartottak az afgán migránsok.
Május 13-án éjszaka egy autó csalinkázott a 8-as főúton. A rendőröknek valami nem tetszett a járművel kapcsolatban, ezért az Ajkai Rendőrkapitányság értesítette a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központot, hogy állítsanak meg egy magyar rendszámú autót. Az intézkedő rendőrök migránsokra és egy embercsempészre bukkantak a kocsiban – adta hírül a Police.hu.

Migránsokat és egy embercsempészt vett őrizetbe a rendőrség Devecser mellett
Fotó: Unsplash

Szlovéniába tartottak a migránsok

Az autót egy 24 éves pakisztáni férfi vezette, aki négy embernek nyújtott segítséget az országhatár átlépésében. A migránsok közül magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét egyikőjük sem tudta hitelt érdemlően igazolni. A sofőrt, aki Szlovéniába akarta vinni utasait, elfogták, majd előállították, ellene embercsempészés gyanújával indult eljárás. Afgán utasait a rendőrök visszakísérték a határhoz és átkísérték a határ és a biztonsági határzár túloldalához.

A mai napon egy fodrászüzletből irányított embercsempész-csoportot számolt fel a rendőrség.

 

