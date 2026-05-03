Ámokfutó migráns késelt New York államban

Egy ámokfutó migráns két nőt késelt halálra néhány órányi különbséggel a New York állambeli Nassau megyében, pénteken. A hatóságok a 22 éves Rony Yahir Alvarenga Riverát gyanúsítják mindkét emberöléssel, a férfit őrizetbe is vették még péntek este – adta hírül a Fox News.

Ámokfutást rendezett egy migráns, haragból cselekedett

A rendőrség szerint az első áldozatot, egy 42 éves nőt pénteken kora hajnalban támadta meg a gyanúsított, amikor az áldozat kifelé tartott egy helyi Wendy's gyorsétteremből a North Long Beachben található Austin sugárúton. A rendőrök már úgy találtak rá a nőre, hogy több szúrt sebe volt, az áldozat végül a helyszínen meghalt.

Miközben a rendőrök ezen az ügyön dolgoztak, egy másik segélyhívás is befutott hozzájuk. A közeli Lynbrookban a helyszínre kiérkező rendőröknek egy férfi elmondta: megölt valakit. Később kiderült, hogy a gyanúsított a második áldozatáról beszélt.

Rivera Valley Stream településen betört egy 32 éves nő otthonába, akit szintén halálra késelt. A helyszínelők az áldozat nyakán és törzsén találtak szúrt sérüléseket.

A gyanúsított nem találomra választotta ki áldozatait, mindkét nőt jól ismerte. Amikor a helyi riporterek az elkövető indítékáról kérdezték George D’Arienzo nyomozót, a rendőr csak egy szót mondott:

Harag.

A rendőrök egyelőre nem tisztázták, hogy a feltételezett elkövető honnan származik és mióta él illegálisan az Egyesült Államokban.

